Пушков предсказал крах экономики США: «пузыри неизбежно лопаются»

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, заявив, что провалом в Афганистане падение США как гегемона не ограничится, предсказал крах американской экономики. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.
Пушков обратил внимание на то, что восстановление американской экономики в основном идет за счет продажи значительного количества ценных бумаг США и наращивания долга.
Таким образом, Соединенные Штаты сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь, «а пузыри неизбежно лопаются», отметил сенатор.
Он также напомнил, что подобная ситуация в США уже складывалась. В 2008-2009 годах там наступил мощный кризис, который нанес второй мощный удар по гегемонии США после политического поражения в Ираке.
Катастрофический дефолт так же предрек США российский экономист Михаил Хазин. Он высказал мысль, схожую с мнением Пушкова: современная глобальная экономическая система основана на принципе постоянного расширения. Когда расширяться больше некуда, система впадает в кризис, выливающийся в катаклизм. И в крайне сложной мировой экономической ситуации на сегодняшний день наиболее вероятный исход у США, как у нынешнего центра мировых финансов - обнуление всех накопившихся долгов.