Пушков предсказал крах экономики США: «пузыри неизбежно лопаются»

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, заявив, что провалом в Афганистане падение США как гегемона не ограничится, предсказал крах американской экономики. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

Фото: Zuma / ТАСС Zuma / ТАСС

Пушков обратил внимание на то, что восстановление американской экономики в основном идет за счет продажи значительного количества ценных бумаг США и наращивания долга.

Таким образом, Соединенные Штаты сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь, «а пузыри неизбежно лопаются», отметил сенатор.

Он также напомнил, что подобная ситуация в США уже складывалась. В 2008-2009 годах там наступил мощный кризис, который нанес второй мощный удар по гегемонии США после политического поражения в Ираке.