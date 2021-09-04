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Пушков предсказал крах экономики США: «пузыри неизбежно лопаются»

Ювелина Бернст
37 минут назад

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, заявив, что провалом в Афганистане падение США как гегемона не ограничится, предсказал крах американской экономики. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

Пушков предсказал крах экономики США: «пузыри неизбежно лопаются»
Фото: Zuma / ТАССZuma / ТАСС

Пушков обратил внимание на то, что восстановление американской экономики в основном идет за счет продажи значительного количества ценных бумаг США и наращивания долга.

Таким образом, Соединенные Штаты сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь, «а пузыри неизбежно лопаются», отметил сенатор.

Он также напомнил, что подобная ситуация в США уже складывалась. В 2008-2009 годах там наступил мощный кризис, который нанес второй мощный удар по гегемонии США после политического поражения в Ираке.

Катастрофический дефолт так же предрек США российский экономист Михаил Хазин. Он высказал мысль, схожую с мнением Пушкова: современная глобальная экономическая система основана на принципе постоянного расширения. Когда расширяться больше некуда, система впадает в кризис, выливающийся в катаклизм. И в крайне сложной мировой экономической ситуации на сегодняшний день наиболее вероятный исход у США, как у нынешнего центра мировых финансов - обнуление всех накопившихся долгов.

Рынки,Михаил Хазин,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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