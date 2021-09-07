Россия не готова к признанию биткоина – повода для этого нет, и приравнивание криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», – передает РИА «Новости» слова Пескова, назвавшего биткоин квазивалютой.
«Де-факто приравнивание их к денежным инструментам... ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может», – добавил он.