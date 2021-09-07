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Кремль ответил на вопрос о признании биткоина

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Россия не готова к признанию биткоина – повода для этого нет, и приравнивание криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», – передает РИА «Новости» слова Пескова, назвавшего биткоин квазивалютой.

«Де-факто приравнивание их к денежным инструментам... ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может», – добавил он.

Эксперт усомнился в росте курса биткоина выше $100 тысяч

Ранее парламент Сальвадора признал биткоин официальным платежным средством.
Рынки,Видео,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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