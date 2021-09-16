Польша рано или поздно придет к тому, что будет закупать российский газ реверсом, но цена в этом случае будет заметно выше. Об этом «Рамблеру» заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом сенатор отреагировал на решение Варшавы отказаться от продления контракта с «Газпромом» на поставки российского газа.
«Вольному воля. Мы никому насильно не "впихиваем" наш газ. Если им хочется - пусть покупают в Норвегии, могут из Соединенных Штатов покупать сланцевый газ. Это решение чисто политическое, а мы говорим об экономических вопросах. С точки зрения экономики Польша "дурит", это понятно. Потому что норвежского газа мало. Я не думаю, что у них есть свободные объемы, которые могут переправляться в Польшу. Рано или поздно они реверсом будут закупать наш газ по еще более высокой цене. Цена будет совсем другая, нежели по долгосрочным контрактам», - сказал Джабаров.
Сенатор также заявил, что российская экономика не пострадает из-за решения Варшавы отказаться от закупок газа у «Газпрома».
«А польские граждане, наверное, поймут, что их правительство занимается политиканством по сути, а не серьезным руководством своей страны», - добавил он.