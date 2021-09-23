«Cтарт финансового кризиса»: рублю предрекли новый обвал

Рубль в начале этой недели оказался под давлением некоторых факторов, среди которых активный выход инвесторов из рисковых активов в связи с ситуацией вокруг китайских девелоперов, заявил «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он напомнил, что нацвалюта упала до 73,6 рубля за доллар и 86,5 – за евро. Однако, как отметил эксперт, рубль смог отыграть большую часть потерь.

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Определить динамику рынка как минимум на ближайшие дни сможет заседание ФРС и расклад с госдолгом США, указал он. С 1 октября в США могут полностью остановить соцобслуживание, приостановить выплаты госслужащим, военным и так далее. Сценарий может быть реализован, если в Сенате не примут законопроект о расширении потолка госдолга, подчеркнул Коган.

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«Также важным станет продолжение истории с Evergrande, поскольку в четверг должны произойти выплаты по облигациям компании. Но важнейшей историей все равно останется ФРС. При отсутствии явных сигналов на скорейшее сворачивание QE рубль может укрепиться до 72 единиц за доллар и 85 - за евро. При обратной ситуации доллар может дойти до 75 рублей, евро – до 88», – заявил эксперт.

Рублю оказывают поддержку высокие цены на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом, указал Коган. Из-за ситуации с газом в Европе российские фондовые индексы растут, что привлекает инвесторов вкладываться в Россию.

Проблемы в Китае, а также газовый кризис в Европе в совокупности с сокращением денежно-кредитных стимулов от ФРС могут обвалить мировой рынок.

«Поэтому основной угрозой для рубля сейчас представляется именно комплекс событий, который в итоге может привести к старту нового финансового кризиса», – отметил Коган.

Рубль в таком случае может упасть до 80 рублей за доллар и до 100 – за евро.

Российская валюта сейчас немного перекуплена и технически может измениться до 75 за доллар и 88 – за евро, не исключил эксперт.