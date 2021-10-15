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В России ответили на желание Украины подписать контракт по газу

Lenta.ru
58 минут назад

Желание Украины подписать новый контракт на транзит газа уже сейчас выглядит странным, потому что до завершения текущего остается еще три с половиной года. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, действующий контракт исполняется и будет исполняться, поводов для новых переговоров нет. Вместе с тем, уточнил он, Россия консультируется с Германией по поводу транзита через Украину после 2024 года.

Вице-премьер объяснил, что общается со специальным представителем правительства ФРГ, ответственным за вопросы по транзиту газа через Украину, Георгом фон Вальдерзее, но не считает нужным выводить переговоры в публичную плоскость.

В Европе изменили позицию по роли России в газовом кризисе

Договор России с Украиной предусматривает транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в следующие четыре года. Киев уверен, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» российская сторона попытается любой ценой прекратить транзит газа или выставить страну ненадежным поставщиком, чтобы перевести европейские контракты на другие маршруты.

В настоящее время поставки идут в полном соответствии с контрактом. Несмотря на дефицит газа в Европе и резкий взлет цен, «Газпром» отказался выкупать дополнительные мощности в украинской газотранспортной системе (ГТС). При этом президент России Владимир Путин заявил, что такая политика обусловлена изношенностью инфраструктуры в республике. По его мнению, местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита.

В Киеве раскритиковали соглашение США и Германии, которое позволило завершить прокладку «Северного потока-2». Власти республики посчитали недостаточными гарантии, которые были даны относительно транзита. Как отмечал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, лучшей гарантией сохранности транзита были бы контракты с европейскими компаниями, которые обязали бы получать газ по украинскому маршруту.
Рынки,Видео,Юрий Витренко,Александр Новак,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,РИА Новости,
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