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Цены на газ в Европе обрушились

Лера Букина
1 час назад

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 18 октября, упала почти до $980 за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена на ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах снизилась до $983,5 за 1 тысячу кубометров, или €82 за МВт/ч.

Общее падение стоимости по отношению к предыдущему торговому дню составило около 10%.

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла $1969 за 1 тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии котировки резко опустились.

Forbes: Москва реализует козыри в энергетическом покере

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в интервью Business FM заявил, что высокие цены на газ в Европе вызваны низким уровнем заполненности ПХГ и не связаны с дефицитом предложения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. По его мнению, Москва «закручивает вентиль».

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель связал ценовой скачок газ с бездействием России и ее нежеланием ввести дополнительные поставки.
Рынки,Видео,Жозеп Боррель,Александр Новак,ЕС,Business FM,Forbes,
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