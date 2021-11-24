В «Газпроме» заявили об игре Европы в «газовый покер»

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» назвал газовый кризис в Европе следствием острой нехватки СПГ, что спровоцировало региональных игроков начать игру на повышение цен. Об этом он написал в статье для корпоративного журнала «Газпрома», передает ТАСС.

«Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м», – пишет он.

По словам Комлева, профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021 году «со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ».

Он отметил, что «ставка европейцев на сжиженный природный газ как источник диверсификации поставок себя не оправдала», и напомнил, что в 2020 году падение спотовых цен ниже уровня повлекло за собой сокращение их поставок в Европу.

«Более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года развернули газовозы в ее направлении, став одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке», – отметил Комлев.

Накануне в ходе торгов цены на газ в Европе подскочили, достигнув отметки в 1065 долларов за тысячу кубометров.