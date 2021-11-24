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В «Газпроме» заявили об игре Европы в «газовый покер»

Лера Букина
32 минуты назад

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» назвал газовый кризис в Европе следствием острой нехватки СПГ, что спровоцировало региональных игроков начать игру на повышение цен. Об этом он написал в статье для корпоративного журнала «Газпрома», передает ТАСС.

«Такой "газовый покер" с повышением ставок и привел к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж $1 тыс. за 1 тыс. куб. м», – пишет он.

По словам Комлева, профицит СПГ в 2020 году и его дефицит в 2021 году «со всей остротой обнажили проблему надежности поставок гибкого, спотового СПГ».

Молдавия приготовилась остаться без российского газа

Он отметил, что «ставка европейцев на сжиженный природный газ как источник диверсификации поставок себя не оправдала», и напомнил, что в 2020 году падение спотовых цен ниже уровня повлекло за собой сокращение их поставок в Европу.

«Более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года развернули газовозы в ее направлении, став одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке», – отметил Комлев.

Накануне в ходе торгов цены на газ в Европе подскочили, достигнув отметки в 1065 долларов за тысячу кубометров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Евросоюз, в том числе через газопровод «Северный поток-2».

Рынки,Видео,Владимир Путин,Газпром,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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