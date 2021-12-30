Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 15:15 мск евро подорожал на 1,17 рубля, до 85,05 рубля, курс доллара вырос на 1,11 рубля, до 75,11 рубля.
Рубль теряет к доллару и евро на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и снижением нефтяных котировок.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,41% — до $78,78 за баррель.
Как заявил РБК аналитик банка Санкт-Петербург Виктор Григорьев, на рубль негативно воздействуют такие факторы, как приближение длинных выходных и потеря поддержки со стороны продаж валюты крупными экспортерами после окончания налогового периода, а также геополитический фон.
По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, за год рубль укрепился примерно на 8% по отношению к европейской валюте, а относительно доллара показатели практически не изменились.