Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:15 мск евро подорожал на 1,17 рубля, до 85,05 рубля, курс доллара вырос на 1,11 рубля, до 75,11 рубля.

Рубль теряет к доллару и евро на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и снижением нефтяных котировок.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,41% — до $78,78 за баррель.

Как заявил РБК аналитик банка Санкт-Петербург Виктор Григорьев, на рубль негативно воздействуют такие факторы, как приближение длинных выходных и потеря поддержки со стороны продаж валюты крупными экспортерами после окончания налогового периода, а также геополитический фон.