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1 час назад

Курс евро поднялся выше ₽85 впервые с 30 ноября

Доллар и евро обновили максимумы с конца ноября, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15:15 мск евро подорожал на 1,17 рубля, до 85,05 рубля, курс доллара вырос на 1,11 рубля, до 75,11 рубля.

Рубль теряет к доллару и евро на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и снижением нефтяных котировок.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,41% — до $78,78 за баррель.

Как заявил РБК аналитик банка Санкт-Петербург Виктор Григорьев, на рубль негативно воздействуют такие факторы, как приближение длинных выходных и потеря поддержки со стороны продаж валюты крупными экспортерами после окончания налогового периода, а также геополитический фон.

Определены самые перспективные валюты на конец года

По словам заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, за год рубль укрепился примерно на 8% по отношению к европейской валюте, а относительно доллара показатели практически не изменились.

Рынки,Видео,Виктор Григорьев,Московская биржа,РБК,
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