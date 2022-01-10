«Сейчас он отыгрывается»: экономист о курсе рубля

«Курс любой валюты определяется общим состоянием экономики в данный момент в конкретной стране. В США установились определенные правила игры в экономике. И в России. То есть внутри страны мы не видим никаких катаклизмов. Это не означает, что у нас нет проблем, просто нет никаких всплесков, которые выводят из равновесия фундаментальные факторы, определяющие курс валют. Сейчас соотношение рубля и доллара достаточно устойчивое и достаточно стационарное. Оно колеблется вокруг цифры 74 (рубля за доллар) с какими-то размахами налево, направо... Мы наблюдаем, что рубль движется то в одну сторону, то в другую. Хотя это не очень нормальное явление, потому что колебание слишком размашистое. Но это уже лежит на совести Центрального банка, который должен регулировать соответствующим образом курсы валют.



То, что мы сейчас видели некоторый зубец в траектории движения рубля по отношению к доллару (рубль вниз, доллар вверх), связано с острыми событиями в Казахстане. А поскольку у нас все-таки экономика находится в стационарном, но не самом благополучном положении, то на нее это повлияло, поэтому курс рубля временно опустился вниз до 76-75. И сейчас он отыгрывается. Когда ситуация в этой области нормализуется, риски и страхи уходят, курс рубля возвращается на те позиции, которые определены фундаментальными факторами. А именно к курсу в районе 74 рублей за доллар. Мы подождем некоторое время и увидим, что рубль по отношению к доллару вот на этой отметке и остановится. Но есть такой момент, что если колебания происходили достаточно резко в какую-то сторону, то они полностью назад не отыгрываются. Если до этого пика мы говорили о курсе 73-74 рубля за доллар, то сейчас будем говорить о курсе 74-75. Если давать прогноз на ближайший квартал, то можно говорить о том, что курс будет в районе этих цифр. Это не отменяет колебаний в ту или иную сторону, которые могут быть достаточно размашистыми, но эти колебания будут происходить вокруг этого фундаментального курса», - рассказал эксперт.