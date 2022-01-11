Стоимость природного газа в Европе падает второй день подряд в связи с ростом поставок сжиженного природного газа (СПГ) американскими танкерами. Поставки из США начали вытеснять российский газ, сообщает Bloomberg.

Потоки на терминалах СПГ в северо-западной части Европы стали рекордными с декабря 2019 года, отмечает агентство, ссылаясь на данные операторов. Это компенсирует «ограниченный» экспорт из России.

В декабре из-за рекордного роста цен на газ в Европе трейдеры, доставляющие СПГ в Азию, перенаправили танкеры в европейские порты. По оценкам Bloomberg, в настоящее время экспорт американского СПГ выгоден Азии, до Европы очередь должна дойти в марте и апреле.

В ближайшие две недели из США в Западную Европу будут доставлены 5,5 млрд кубометров СПГ. С начала года удалось поставить 3,5 млрд кубометров. Отмечается, что первый месяц 2022 года может стать рекордным месяцем для поставок американского газа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа может остаться без газа в ближайшие два месяца на фоне морозов и дефицита топлива в хранилищах. Об этом свидетельствуют снижение собственной добычи природного газа и отсутствие дополнительных поставок.