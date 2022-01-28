В Кремле пояснили слова Путина о маневре Украины с газом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли физический реверс российского газа из Германии на Украину, но он подтвердил, что такие закупки были.

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Песков заявил, что не может сказать, были ли это физические поставки, «но закупки такие были», передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, имел ли в виду президент Владимир Путин физические поставки газа на Украину с помощью подобного маневра, говоря, что европейцы включили реверсный режим, позволяющий им перепродавать газ, купленный у России по долгосрочным контрактам, в Польшу и далее на Украину.

«Принцип такой, что в одном месте газ дешевый – договорной, трубный. В другом месте газ спотовый – недоговорной, безумно дорогой. Что лучше продавать? Лучше продавать дорогой. Соответствует ли это интересам покупателя? Нет», – объяснил Песков.

Однако у покупателя, продолжил он, не остается никакого выбора: приходится покупать газ за большие деньги. По словам пресс-секретаря, именно о такой ситуации в Европе говорил президент России.

Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.