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58 минут назад

В Кремле подтвердили закупку Украиной российского газа через реверс из Европы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли физический реверс российского газа из Германии на Украину, но он подтвердил, что такие закупки были.

В Кремле пояснили слова Путина о маневре Украины с газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что не может сказать, были ли это физические поставки, «но закупки такие были», передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, имел ли в виду президент Владимир Путин физические поставки газа на Украину с помощью подобного маневра, говоря, что европейцы включили реверсный режим, позволяющий им перепродавать газ, купленный у России по долгосрочным контрактам, в Польшу и далее на Украину.

«Принцип такой, что в одном месте газ дешевый – договорной, трубный. В другом месте газ спотовый – недоговорной, безумно дорогой. Что лучше продавать? Лучше продавать дорогой. Соответствует ли это интересам покупателя? Нет», – объяснил Песков.

Однако у покупателя, продолжил он, не остается никакого выбора: приходится покупать газ за большие деньги. По словам пресс-секретаря, именно о такой ситуации в Европе говорил президент России.

Украина приготовилась остаться без российского газа

Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.

Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

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