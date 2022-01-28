В Кремле пояснили слова Путина о маневре Украины с газом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, был ли физический реверс российского газа из Германии на Украину, но он подтвердил, что такие закупки были.
Песков заявил, что не может сказать, были ли это физические поставки, «но закупки такие были», передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, имел ли в виду президент Владимир Путин физические поставки газа на Украину с помощью подобного маневра, говоря, что европейцы включили реверсный режим, позволяющий им перепродавать газ, купленный у России по долгосрочным контрактам, в Польшу и далее на Украину.
«Принцип такой, что в одном месте газ дешевый – договорной, трубный. В другом месте газ спотовый – недоговорной, безумно дорогой. Что лучше продавать? Лучше продавать дорогой. Соответствует ли это интересам покупателя? Нет», – объяснил Песков.
Однако у покупателя, продолжил он, не остается никакого выбора: приходится покупать газ за большие деньги. По словам пресс-секретаря, именно о такой ситуации в Европе говорил президент России.
Ранее оператор сообщил о реверсе газа по газопроводу «Ямал – Европа» в течение месяца.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.