В России рекордно подорожали билеты в кино

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» (БК) на основе анализа данных, представленных дистрибуторами, опубликовало статистический отчет. В нем отмечается, что средняя цена билета в российских кинотеатрах составила в январе 2022 года рекордные 323,7 рубля.

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По сведениям издания, это на 13,2% больше, чем средняя цена билета на фильм в январе прошлого года. В среднем в 2021 году поход в кинотеатр обходился в 278,1 рубль.

Отмечается, что рост цен на билеты существенно ускорился за последние годы. В то время, как за период с января 2017 по январь 2020 года стоимость выросла с 260,8 до 264 рублей, то есть поднялась всего на 3-4 рубля.

Причиной повышения цен БК называет разнообразные антиковидные ограничения. Кроме того, на рост стоимости билетов повлияла инфляция, повышение зарплаты сотрудникам кинотеатров, многие другие факторы.

Экономист Андрей Колганов заявил ранее, что в 2022 году не ожидается серьезного роста доходов россиян, но и катастроф вроде девальвации тоже не будет.