Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

Илья Родин

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский высказался о перспективах доллара. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Эксперт назвал условие конца «золотого века» доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Золотое время» для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», - заявил финансист.

Анализ данных, по его мнению, четко показывает, что положение доллара достаточно стабильно. Таким образом, он сохранит первое место в международных расчетах.

Эксперт объяснил, почему доллар не поднимется до 100 рублей

Отмечается, что доля доллара в общемировом объеме расчетов практически не изменилась. В января этого года она составляла 39,92%, что всего лишь на 0,89% меньше, чем двумя годами ранее.

«Доллар США заместил собой все остальные валюты в плане экономических связей. Можно сказать, что он воспринимается во всем мире как универсальный инструмент международного финансового "общения", эдакий финансовый эсперанто», - уточнил Сосновский.

Он полагает, что гегемония доллара закончится в том случае, если возникнет новый приемлемый для всех способ оценки абсолютно любых товаров или услуг.

Ранее управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин высказал свое мнение о перспективах российского рубля. Он заявил, что эта валюта с высокой долей вероятности не ослабнет до 100 рублей за доллар, так как на нее положительно влияют высокие экспортные цены на сырье. Кроме того, рубль фундаментально устойчив и уже включает большую геополитическую премию.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители