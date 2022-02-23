Эксперт назвал условие конца «золотого века» доллара

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский высказался о перспективах доллара. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

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«Золотое время» для доллара пройдет тогда, когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Или же когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья», - заявил финансист.

Анализ данных, по его мнению, четко показывает, что положение доллара достаточно стабильно. Таким образом, он сохранит первое место в международных расчетах.

Отмечается, что доля доллара в общемировом объеме расчетов практически не изменилась. В января этого года она составляла 39,92%, что всего лишь на 0,89% меньше, чем двумя годами ранее.

«Доллар США заместил собой все остальные валюты в плане экономических связей. Можно сказать, что он воспринимается во всем мире как универсальный инструмент международного финансового "общения", эдакий финансовый эсперанто», - уточнил Сосновский.

Он полагает, что гегемония доллара закончится в том случае, если возникнет новый приемлемый для всех способ оценки абсолютно любых товаров или услуг.