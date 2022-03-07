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48 минут назад

Цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу кубометров

Елена Прошина

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что цены фьючерсов на газ в Европе поднялись в понедельник более, чем на 50% и превысили $3 500 за 1 тыс. куб. м. Об этом пишет РИА «Новости».

Агентство напомнило, что расчетная цена 4 марта, в пятницу, составляла $2170,2 за 1 тыс. куб. м. В понедельник торги открылись с $2366,8, но котировки немедленно пошли вверх и в течение часа подскочили до $3 500.

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Отмечается, что газовый рынок находится в нестабильном состоянии уже второй год. Весной 2021 года цены были минимальными, колебались от $250 до $300 за тысячу кубов. С августа по декабрь они поднялись с $600 до $2000.

По мнению экспертов, на это влияли следующие факторы, как низкий уровень заполненности подземных хранилищ европейских стран, высокий спрос на сжиженный природный газ со стороны клиентов из Азии.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на газ в Европе снова обновили исторический максимум. Тысяча кубометров голубого топлива выросла в цене до 2500 долларов.

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