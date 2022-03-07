Цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу кубометров

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют, что цены фьючерсов на газ в Европе поднялись в понедельник более, чем на 50% и превысили $3 500 за 1 тыс. куб. м. Об этом пишет РИА «Новости».

Агентство напомнило, что расчетная цена 4 марта, в пятницу, составляла $2170,2 за 1 тыс. куб. м. В понедельник торги открылись с $2366,8, но котировки немедленно пошли вверх и в течение часа подскочили до $3 500.

Отмечается, что газовый рынок находится в нестабильном состоянии уже второй год. Весной 2021 года цены были минимальными, колебались от $250 до $300 за тысячу кубов. С августа по декабрь они поднялись с $600 до $2000.

По мнению экспертов, на это влияли следующие факторы, как низкий уровень заполненности подземных хранилищ европейских стран, высокий спрос на сжиженный природный газ со стороны клиентов из Азии.