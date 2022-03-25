Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости прекратить импорт российской нефти и газа в страну.

"Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это [импорт нефти и газа из РФ]", - заявил Левитс после саммита НАТО в Брюсселе в четверг в интервью агентству Bloomberg.

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"Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем", - добавил президент.

По его словам, в настоящий момент Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль.

ЕС не позволит компаниям платить за российский газ в рублях, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, рублевые расчеты стали бы попыткой обойти наложенные на РФ санкции. В бундестаге предупредили, что требования Москвы могут стать прологом к эмбарго российского топлива. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Европе «изыскивать возможности платить» в рублях.

Евросоюз не намерен предоставлять России способ обойти санкции и платить за российский газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

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«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — сказала она.

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, рублевая оплата газа для Брюсселя «неприемлема».

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россия не будет принимать оплату поставок российского газа в «скомпрометировавших себя» валютах, к ним относятся евро и доллары, в которых шли расчеты ранее.

Он добавил, что изменения по газовым контрактам коснутся только валют, объемы поставок останутся прежними – в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В Европе заявление Путина вызвало замешательство. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что техническая возможность для рублевых платежей есть. Однако, добавил он, вынужденный обход ЕС своих же санкций «вернет к жизни дискуссию об эмбарго на российские энергоносители».

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанна Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение Кремля и обсудят его с властями ЕС и европейским бизнесом.

Компания PGNiG (Польша) предупредила, что возможности рассчитываться с Россией за газ рублями нет. Схожее мнение выразил премьер-министр Словении Янез Янша – он заявил, что «никто в Европе» не будет платить за газ в рублях.

Решение России принимать оплату поставок природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, считает президент Сербии Александар Вучич.

Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях.

«У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал сербский глава.

Озабоченности Белграда будут приоритетны и первоочередны для Москвы, заявил вскоре после этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

С Болгарией другая ситуация. «[Софии] придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — сказал также представитель Кремля.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в свою очередь рассчитывает на снижение цен на газ из-за решения российских властей. Австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.

«Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», — сказал он.

Бойкот или эмбарго российских энергоносителей активно обсуждаются как возможный следующий шаг в ответ на «рублевый» шаг Кремля.

По данным источников Reuters, страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против РФ. Схожие мысли высказываются и по поводу газа.

Тем не менее, Европа не сможет заменить российский газ в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак.

Немецкий министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия пока не может ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России.

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«Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько — признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически», — сказал он, выступая в Бундестаге.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь подчеркнул, что Европа «хорохорится», говоря о возможности отказа от российского газа. По его словам, решение поставлять газ за рубли — очевидное, «пусть изыскивают возможности платить».

Варшава объявила о планах по полному отказу от российского газа. Об этом в эфире «Россия-1» заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Его слова приводит «РИА Новости».

Андреев отметил, что Польша уже давно сделала своей целью полный отказ от использования российского газа. В 2022 году у них истекает контракт с «Газпромом», который они продлевать не намерены, уточнил он.

«Однако подразумевалось, что они станут покупать газ на так называемом споте, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без газа из РФ», — добавил Андреев.

Говоря о реальности данного сценария, он сказал, что, вероятнее всего, Польша начнет покупать тот же самый российский газ у Германии, только очищенный через их «перепродавателей».

Евросоюз оценивает сценарии полного или частичного прекращения поставок газа из России следующей зимой. Об этом заявил в четверг замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Мы пересматриваем сценарии частичного и полного нарушения газового законодательства (контрактов на поставку газа - прим. ТАСС) со стороны России следующей зимой для того, чтобы помочь государствам-членам пересмотреть свои планы на случай непредвиденных обстоятельств с поставками газа", - цитирует его агентство Reuters.

Германия намерена к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России, сообщает Der Spiegel со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. По его словам, за последние недели страна значительно сократила поставки нефти, а в результате изменений в контрактах уже в ближайшее время произойдёт их снижение до 25%.

К середине года импорт российской нефти в Германию, вероятно, сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать практически независимыми, — говорится в документе.

21 марта стало известно, что Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России, который предусматривает в числе прочих мер введение нефтяного эмбарго. Данный пакет является пятым по счёту, с его помощью Европа рассчитывает прекратить спецоперацию РФ на Украине. Обсуждение ограничительных мер будет происходить в ходе серии саммитов.

В тот же день представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт поделился информацией о том, что немецкие власти не готовы пойти на резкий ввод эмбарго на закупку российских энергоноситилей из-за отсутствия замены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.

Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ, сообщает ТАСС.

Лидеры ЕС продолжат обсуждать возможность ограничения доходов России от экспорта газа. Мы можем обсуждать ограничения закупаемых объёмов, а можем также говорить об ограничениях цен, — подчеркнул премьер.

Он добавил, что раз меняется один пункт контракта о порядке оплаты, то почему бы не изменить и тот, в котором говорится о ценах.

Как отметил де Кроо, вопросом о переводе расчётов за российский газ в рубли занимается Еврокомиссия. Ей же в первый день саммита было поручено оценить успешность действующих санкций, а также возможности их обхода. Кроме того, в ЕК должны дать гарантии, что любые новые санкции сильнее повлияют на экономику России, чем стран ЕС, подчеркнул бельгийский премьер.

Снижение экспорта российских энергоносителей до конца текущего года может привести к спаду в мировой экономике. Об этом сообщается на сайте Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа.

Специалисты одного из 12 банков, которые объединяет Федеральная резервная система (ФРС) США, считают, что специальная военная операция России на Украине сильно отразится на переходе на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, увеличение мировых цен на топливо, электроэнергию и продовольствие, а также сбои в цепочках поставок, в том числе появившиеся из-за антироссийских санкций, будут поддерживать инфляционное давление в 2022 году. В сложившейся ситуации такие государства, как США, будут вынуждены пересмотреть «усилия по ограничению добычи нефти и газа» на фоне неисчезающего глобального дефицита, выразили мнение эксперты.

В банке подчеркнули, что масштабы нарушения цепочек поставок энергоносителей слишком значительны, чтобы заставить страны Европы на время отказаться от своих планов на ископаемое топливо ради поддержания экономической активности. Специалисты уверены, что основная часть российского экспорта энергоносителей покинет рынок до конца этого года, в таком случае глобальный экономический спад неизбежен.

Ранее заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил в беседе с CBS, что США могут расширить введенные в отношении России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, которые особенно связаны с энергоносителями.

Вашингтон оказывает сильное давление на страны Европы, чтобы вынудить их отказаться от российского газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Принятие такого решения, по его мнению, чревато апокалиптическим сценарием.

"В этой жизни все может быть, но я считаю, что это апокалипсический сценарий, - сказал Новак в эфире телеканала "Россия-1". - Сейчас Соединенные Штаты Америки давят на европейцев для того, чтобы те отказались от поставок наших энергетических ресурсов",

При этом, по мнению вице-премьера, замены российскому газу в ближайшее время у Европы нет.

"Однозначно, это нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет", - подчеркнул Новак.

Отказ от российских энергоносителей, в том числе нефти и газа, приведёт к разбалансировке мировой системы. Недавние события и решения Запада разрушительны для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Специалисты это прекрасно понимают и понимают, что отказ от российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему и нанесёт ущерб инициаторам рестрикций и потребителям. Не Россия инициировала конфронтацию в сфере энергетики», — отметила Захарова.

«Мы только всё это время пытались приспособиться и пройти между Сциллой и Харибдой свободной экономики и политических рестрикций США и встроиться в мировой энергетический мир. Но последние события со стороны США, по-моему, являются разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности», — указала она.

По словам представителя МИД, США своими антироссийскими санкциями привели к ситуации, которая негативно сказывается на энергорынке.

После того как Россия признала независимость республик Донбасса, власти Германии приостановили сертификацию газопровода «Северный поток — 2». На этом фоне компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG расторгла контракты с персоналом.

Позднее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна начала закупки газа в обход России. По его словам, немецкие власти заранее подготовились к трудностям, которые могут возникнуть после решения не вводить в эксплуатацию газопровод.

Однако канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung выступил против бойкота поставок нефти и газа из России на фоне российской военной операции на Украине. Политик пояснил, что страна получает до 80% газа из РФ.

Европейский союз и США работают над соглашением, согласно которому Соединенные Штаты будут поставлять сжиженный природный газ (СПГ) и водород в государства-члены ЕС. Решение должно помочь снизить зависимость блока от российских энергоресурсов, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатическую переписку.

Президент США Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ведут переговоры и могут объявить о соглашении во время визита Байдена в Брюссель, где пройдет встреча с НАТО, Большой семеркой и союзниками по ЕС. Пока неизвестно, как будет работать соглашение и будет ли оно содержать какие-либо договоренности о ценах. В настоящее время европейские покупатели конкурируют с азиатскими за ограниченные поставки СПГ.

Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, на ее долю приходится более 40 процентов импорта. Европа также зависит от России в удовлетворении своих потребностей в угле и нефти и поэтому хочет найти способ изменить свою энергетическую политику.