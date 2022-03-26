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48 минут назад

Шольц сделал заявление о зависимости ЕС от российского газа

Илья Родин

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам на пресс-конференции, что ФРГ освободится от зависимости от российского голубого топлива намного быстрее, чем прогнозируют аналитики. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы станем независимы от российского газа быстрее, чем многие могут этого ожидать», - сообщил канцлер.

Он отметил также, что его страна зависит от поставок из России в намного меньшей степени, чем некоторые другие государства.

Кроме того, уточнил Шольц, процесс получения независимости странами Европейского союза от газа из России фактически стал необратимым.

"Наш бизнес полностью разрушен"

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против одностороннего выхода Берлина из газовых соглашений с Москвой. Он полагает, что немцы должны избегать решений, которых ослабят ФРГ намного сильнее, чем президента РФ Владимира Путина.

«Я только что сказал... что мы не должны пойти на изменение условий договоров [о поставках газа из России за рубли], но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров», - считает Линднер.

Он уверен, что отказ от российского голубого топлива - совсем «не то средство, которое нужно [жителям ФРГ]».

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