Стоит ли покупать юани

В связи с ограничениями на оборот долларов и евро на первые позиции в России могут выйти другие иностранные валюты. Так, некоторые банки стали предлагать гражданам открыть счет в юанях. Эксперты рассказали, в чем преимущества и недостатки китайских денежных единиц.

Фото: Unplash Unplash

Юань сейчас входит в число ключевых развивающихся валют, заявил изданию Газета.Ru эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Видео дня

Экономика Китая, как и внешнеторговый оборот этой страны, занимает второе место в мире после американской. Помимо этого КНР — крупнейший партнер России в международной торговле. А на фоне санкций объем операций между РФ и Китаем может вырасти еще больше. Таким образом, юань становится актуальной валютой для инвесторов, пишет издание.

Однако у китайских денег есть минусы. Экономика КНР зависима от экспорта товаров и сырьевого импорта, она недостаточно диверсифицирована. Существует вероятность, что курс юаня будет падать из-за действий Пекина, направленных на повышение конкурентоспособности китайских компаний на международном рынке. Сохраняются и геополитические риски, связанные с территориальными претензиями Китая и его противостоянием с США. Кроме того, элементы плановой экономики и государственный строй азиатской республики отличаются от моделей развитых стран.

"Поэтому китайский юань больше подходит для краткосрочных спекуляций и среднесрочных вложений, направленных на защиту от обесценивания рубля. В более долгосрочном плане могут проявиться ключевые недостатки этой валюты", — сказал Бабин.

Финансовый эксперт Алина Шереметьева заявила Пятому каналу, что инвестирование в юань стоит рассматривать не как способ преумножения своих средств, а скорее как способ сохранения сбережений. По ее словам, ожидаемо, что политическая и экономическая ситуация вызовут скачки курса китайской валюты по отношению к рублю. Однако на мировом рынке юань и дальше будет укреплять свои позиции, добавила Шереметьева.

"Многие российские банки рассматривают возможность открытия депозитов — вкладов и юанях, причем под очень хороший процент — под 8% годовых. Взвесив все "за" и "против", можно принимать решение о том, доверять или нет свои сбережения китайской валюте", — сказала эксперт.

Желающим купить юани Шереметьева посоветовала не торопиться и дождаться момента, когда эта валюта начнет снижаться в цене.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман отметил, что альтернативой юаню могут стать такие защитные валюты, как японская иена и швейцарский франк. Однако и здесь существуют свои риски, сказал эксперт. Центробанк запретил снимать со счетов наличность в любой валюте, кроме долларов. Значит, снятие иен и швейцарских франков тоже не разрешено, пишет Газета.Ru.

Проблема вложения в какие-либо валюты заключается в том, что в нынешней ситуации невозможно предсказать курс рубля по отношению к ним, подчеркнула аналитик "Фридом Финанс" Елена Беляева.