Словакия раскрыла, в какой валюте заплатит России за газ

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна заплатит за природный газ из России во второй половине мая в евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

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«Мы заплатим [РФ во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что в Словакии есть большие запасы голубого топлива в хранилищах. В случае прекращения его поставок, запасов для бытовых потребителей хватит до апреля 2023 года.

Вместе с тем Хагер признал, что немедленное прекращение импорта российского газа станет «серьезной проблемой» для европейских стран.

Агентство напомнило, что с 1 апреля в России введена особая система оплаты поставок газа покупателями из «недружественных стран». Эти государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который, в свою очередь, будет покупать на биржах рубли и переводить на особые счета импортеров.