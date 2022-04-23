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33 минуты назад

Словакия раскрыла, в какой валюте заплатит России за газ

Илья Родин

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна заплатит за природный газ из России во второй половине мая в евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

Словакия раскрыла, в какой валюте заплатит России за газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы заплатим [РФ во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что в Словакии есть большие запасы голубого топлива в хранилищах. В случае прекращения его поставок, запасов для бытовых потребителей хватит до апреля 2023 года.

Вместе с тем Хагер признал, что немедленное прекращение импорта российского газа станет «серьезной проблемой» для европейских стран.

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Агентство напомнило, что с 1 апреля в России введена особая система оплаты поставок газа покупателями из «недружественных стран». Эти государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который, в свою очередь, будет покупать на биржах рубли и переводить на особые счета импортеров.

Ранее сообщалось, что о своей готовности платить за газ в рублях заявили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.

Рынки,Эдуард Хегер,Виктор Орбан,Газпромбанк,
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