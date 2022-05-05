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1 час назад

Великобритания отозвала международный статус Мосбиржи

Вероника Полынина

Британская налоговая служба с 5 мая перестала признавать международный статус Московской биржи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление налогового органа Великобритании.

Великобритания отозвала международный статус Мосбиржи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Признанный международный статус позволяет ценным бумагам, торгуемым на биржах, пользоваться особыми налоговыми льготами в Великобритании. Отзыв статуса означает отмену ряда налоговых льгот для новых инвесторов. Ограничения не затронут льготы для уже существующих инвестиций.

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19 апреля Великобритания объявила о намерении лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи.

«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — заявила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

По ее словам, этот шаг должен стать ответом на ограничения, которые Банк России ранее наложил на иностранных инвесторов. В налоговой службе заявили, что порядок аннулирования разработан таким образом, чтобы инвесторы не испытали никаких изменений в отношении их ранее существовавших инвестиций на Московской бирже.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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