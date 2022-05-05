Великобритания отозвала международный статус Мосбиржи

Британская налоговая служба с 5 мая перестала признавать международный статус Московской биржи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление налогового органа Великобритании.
Признанный международный статус позволяет ценным бумагам, торгуемым на биржах, пользоваться особыми налоговыми льготами в Великобритании. Отзыв статуса означает отмену ряда налоговых льгот для новых инвесторов. Ограничения не затронут льготы для уже существующих инвестиций.
19 апреля Великобритания объявила о намерении лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи.
«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — заявила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.
По ее словам, этот шаг должен стать ответом на ограничения, которые Банк России ранее наложил на иностранных инвесторов. В налоговой службе заявили, что порядок аннулирования разработан таким образом, чтобы инвесторы не испытали никаких изменений в отношении их ранее существовавших инвестиций на Московской бирже.