Великобритания отозвала международный статус Мосбиржи

Британская налоговая служба с 5 мая перестала признавать международный статус Московской биржи . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление налогового органа Великобритании.

Признанный международный статус позволяет ценным бумагам, торгуемым на биржах, пользоваться особыми налоговыми льготами в Великобритании. Отзыв статуса означает отмену ряда налоговых льгот для новых инвесторов. Ограничения не затронут льготы для уже существующих инвестиций.

«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций», — заявила финансовый секретарь министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

По ее словам, этот шаг должен стать ответом на ограничения, которые Банк России ранее наложил на иностранных инвесторов. В налоговой службе заявили, что порядок аннулирования разработан таким образом, чтобы инвесторы не испытали никаких изменений в отношении их ранее существовавших инвестиций на Московской бирже.