Наша экономика находится в нормальном состоянии, поставленном на паузу. Но это не кризисная пауза, а пауза адаптационная - для выработки и понимания дальнейших путей развития. В Америке дела обстоят похуже, там продолжается экономическая турбулентность, что определяет слабость доллара по отношению к рублю. И вообще на мировой арене. Это фундаментальные факторы, которые дают основу для понимания прочности позиций.



Курс доллара по отношению к рублю стал очень четко реагировать на различного рода экономические новости, которые являются негативными для американского доллара. В частности, было аналитическое сообщение от Bloomberg и заявление нашего президента о прочности нашей валюты, о том, что рубль является одной из самых устойчивых и набирающих силу валют на международной арене. Помимо этого, был такой факт экономического свойства, как расширение позиций рубля в области международных расчетов - мы знаем, что ряд стран открывают счета для расчетов в рублях за наши энергоносители и так далее. Главное, что эти факты указывают на дальнейшие перспективы позиций рубля и определенные потери позиций доллара.



Нельзя говорить, что доллар рухнет до нуля, что его эпоха завершена, но, во всяком случае, эпоха безраздельного господства доллара завершена. Начинается новая история международных валютных отношений, где доллар уже не будет занимать доминирующие позиции. На мировой арене будут другие валюты, включая рубль. Если пока не как глобальная, то во всяком случае как региональная валюта расчетов рубль занимает достаточно прочные позиции. Не столько уже занимает, сколько становится ясно, что это произойдет в ближайшее время.



Думаю, что пределы (укрепления рубля - прим. ред.) есть. Все эти так называемые укрепления - они на новостях, на информации. На эту информацию есть реакция, но когда информация уходит, происходит коррекция. Полагаю, что 65 (рублей за доллар) - это та цифра, которую мы некоторое время можем принимать за ориентир. С учетом того, что на новостях будут колебания и в одну, и в другую сторону. Скорее в негативную для доллара сторону, потому что он сейчас, как бы это ни казалось странным, находится в более уязвимом положении. Поэтому он более четко реагирует на такого рода информацию. И реагирует в сторону потери своих позиций.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук