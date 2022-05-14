Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
38 минут назад

Мосбиржа захотела запустить торги дирхамами

Lenta.ru

На Московской бирже захотели запустить торги новыми валютами, в том числе арабскими дирхамами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Мосбиржа захотела запустить торги дирхамами
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, такое решение могут принять на фоне западных санкций и новых мер валютного контроля в России. Кроме того, обсуждается вопрос запуска торгов армянским драмом и узбекским сумом.

Доллар усилил падение на Мосбирже

В настоящий момент на Мосбирже можно обменять рубль на 10 иностранных валют, среди которых евро, доллар США, турецкая лира, швейцарский франк и британский фунт.

Ранее в мае экономист и аналитик Павел Самиев заявил, что курс в 75-80 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики, так как он выгоден для экспортеров и производителей товаров.

Рынки,Павел Самиев,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители