Мосбиржа захотела запустить торги дирхамами

На Московской бирже захотели запустить торги новыми валютами, в том числе арабскими дирхамами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, такое решение могут принять на фоне западных санкций и новых мер валютного контроля в России. Кроме того, обсуждается вопрос запуска торгов армянским драмом и узбекским сумом.

В настоящий момент на Мосбирже можно обменять рубль на 10 иностранных валют, среди которых евро, доллар США, турецкая лира, швейцарский франк и британский фунт.