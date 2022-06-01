Антироссийские санкции ослабили экономики Европы и США, что сказалось на укреплении рубля по отношению евро и доллару. Об этом в разговоре с «Рамблером» рассказал экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя информацию о том, что в мае рубль оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют.