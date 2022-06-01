Антироссийские санкции ослабили экономики Европы и США, что сказалось на укреплении рубля по отношению евро и доллару. Об этом в разговоре с «Рамблером» рассказал экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя информацию о том, что в мае рубль оказался лидером роста к доллару среди развивающихся валют.
За счет чего рубль укрепился и показал такую стабильность? Прежде всего, мы должны понять, что валюта опирается на состояние экономики. Российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии. Она не показывает ошеломляющих темпов роста, но вместе с тем и не показывает никаких признаков провала, она находится в адаптационном периоде, приспособляется к новым условиям. Это и определяет ее стационарное в смысле темпов роста положение. Но вместе с тем это и отсутствие признаков какого-либо кризиса. Кризиса в нулевых темпах роста видеть не надо, надо видеть адаптацию.
Рубль находится в стабильном состоянии. У нас структура экономики такова, что мы опираемся на собственную ресурсную базу. И те добывающие компании, которые нам ставились в пассив, на самом деле оказались в активе, потому что именно они дают стабильность экономике и сами являются достаточно прогрессивными отраслями, определяющими облик современной экономики. В то же время американская валюта и евро, наоборот, находились в совершенно ином состоянии. Санкции ударили по Соединенным Штатам, вызвав там турбулентность. Видимо, были спровоцированы давно назревшие противоречия, которые, пока не получили триггер, не обнаружились... Рубль остался в стационарном положении, но самое главное, что доллар снизился по отношению к нему. Но еще больше по тем же самым причинам упал курс евро по отношению к рублю. Это произошло, потому что те санкции, которые, идя на поводу у Америки, ввела Европа по отношению к нашей экономике, бумерангом очень болезненно ударили по экономике самой Европы, обнажив там давние противоречия, которые назревали. То есть экономика Европы давно подходила к такому депрессивно-кризисному состоянию. Это и определило то, что евро обрушился по отношению к рублю. Рубль нашел по отношению к евро и доллару обоснованные экономикой пропорции. 61-62-63 - все происходит вокруг этих цифр. Но поскольку общая ситуация турбулентная и нестабильная, то размах колебаний достаточно серьезный. Он определяется уже конъюнктурными факторами, которые поступают из информационной сферы, биржевой сферы, из сферы краткосрочных сделок. Плюс наступление рубля произошло на валютно-обменном фронте, когда удалось внедрить его в систему международных расчетов. Рубль потеснил доллар и особенно евро из той сферы, где они доминировали.
Курс рубля летом останется на прежнем уровне, если не произойдет никаких экстраординарных событий. Потому что события глубинного порядка, которые влияют на курсообразование, уже произошли. И рынок в известной мере их уже отыграл. Можно говорить, что на месяц-другой это соотношение должно сохраниться.
Что будет дальше? С американской экономикой все более-менее понятно: она живучая, упругая, имеет возможности переживать большие сложности. С Европой все сложнее. Хотя это и единая экономика, но она все равно состоит из отдельных экономик, из отдельных национальных интересов, которые сейчас обостряются. Плюс она не едина по своему составу, там, условно говоря, есть старые члены ЕС, есть новые. Там есть богатый север, есть более бедный юг. Это все имеет линии противоречий, которые не позволяют давать унитарный прогноз по всему региону.
В Европе вполне может реализоваться продовольственный кризис. Причем даже не столько по линии производства и дефицита продуктов. Если в Африке и развивающихся странах будет спровоцирован голод, тогда под влиянием этого Европа испытает очередную волну нашествия беженцев. И как с этим справится Европа, в каком состоянии она будет - это прогнозировать довольно трудно. Мы будем надеяться на то, что как минимум продовольственный кризис будет урегулирован хоть каким-то образом, что сдержит волну беженцев. Потому что все понимают, что если это и не будет катастрофой, то станет очень серьезным потрясением европейского масштаба, а значит, считай, глобального. Уже сейчас, когда в Европе согласовывают очередные пакеты санкций, особенно в области энергетических поставок, находятся в стадии поиска компромисса. А следующих шаг - это смягчение санкций и понимание того, что дальнейшие санкции во всяком случае на этом экономическом направлении бесполезны, что на России они отражаются в минимально негативном ключе. Зато для Европы они буквально с каждой неделей и месяцем становятся все более опасными. Если все это затянется еще на месяц-другой, то последствия будут просто необратимыми.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Ранее сообщалось, что в мае рубль стал лидером укрепления против доллара, существенно опередив другие валюты развивающихся рынков. На Московской бирже за исследуемый период российская валюта поднялась на 15,4%.