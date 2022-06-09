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2 часа назад

Курс евро упал ниже 62 рублей

Лера Букина

Рубль в четверг продолжает демонстрировать рост по отношению к основным иностранным валютам. Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с 31 мая, следует из динамики торгов на Мосбирже.

Курс евро упал ниже 62 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 11:24 мск опускался на 87 копеек, до 58,53 рубля, евро - на 1,42 рубля, до 62,17 рубля. Минутами ранее евро падал до 61,94 рубля.

На открытии торгов курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая.

Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке – его регулятор должен озвучить в предстоящую пятницу. Экономист Газпромбанка Павел Бирюков в беседе с агентством «Прайм» высказал предположение, что Банк России снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, а в дальнейшем сократит шаг, доведя ставку до 9%. Напомним, что ЦБ на внеочередном заседании 26 мая понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых. Он допустил возможность ее снижения на ближайших заседаниях.

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6 июня эксперт Артем Тузов заявил, что ослабления рубля можно ожидать в начале II квартала 2022 года. По его словам, это связано с наращиванием антироссийских санкций со стороны Запада.

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