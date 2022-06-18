В России оценили наличие аналогов иностранных бытовых товаров

Глава исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин заявил, что в России представлены отечественные аналоги всех иностранных товаров в бытовой сфере. Об этом пишет «Прайм».

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«Торговые площадки по регионам создаются, мы сводим предпринимателей друг с другом и в межрегиональной плоскости», - рассказал Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что в Минпромторге «делают апгрейд платформы по импортозамещению, которая позволяет логистические и товарные цепочки соединять друг с другом».

Кроме того, Сидякин отметил, что в рамках партпроекта по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое» партийцы разъясняют людям «какие есть альтернативы тем потребительским привычкам, к которым человек пристрастился, что ничего страшного [не произошло]. У нас практически везде есть, в бытовом смысле точно, аналоги».

Председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям РСПП, генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев сообщил ранее, что в России ведутся работы по импортзамещению программного обеспечения в промышленности.