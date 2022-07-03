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3 часа назад

Россиянам назвали «токсичные» и выгодные валюты

Роман Кирьянов

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что в ближайшее время спрос на юань существенно увеличится. Об этом пишет издание «Свободная пресса».

Россиянам назвали «токсичные» и выгодные валюты
Фото: ReutersReuters

Андрей Кочетков подчеркнул, что, с учетом сложившейся ситуации, «проводить интервенции в евро и долларах сейчас невозможно, потому что их нужно где-то размещать». По его мнению, валютные счета в них «практически бесполезны».

Аналитик полагает, что следует делать упор на денежные средства дружественных стран, то есть на юань, валюты стран СНГ, а также тех государств, которые не приняли против России ограничительные меры.

Кочетков отметил, что «спрос на [доллары и евро] будет низким», в то время как интерес к китайской валюте будет повышаться. Он считает, что на эту тенденцию не повлияют даже крупные валютные интервенции в платежных средствах других стран.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский сообщил ранее, что открытие вклада в банке в юанях может оказаться выгодным. Он уточнил, что эта валюта со временем «может стать резервной для все большего количества стран».

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