Россиянам назвали «токсичные» и выгодные валюты

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что в ближайшее время спрос на юань существенно увеличится. Об этом пишет издание «Свободная пресса».

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Андрей Кочетков подчеркнул, что, с учетом сложившейся ситуации, «проводить интервенции в евро и долларах сейчас невозможно, потому что их нужно где-то размещать». По его мнению, валютные счета в них «практически бесполезны».

Аналитик полагает, что следует делать упор на денежные средства дружественных стран, то есть на юань, валюты стран СНГ, а также тех государств, которые не приняли против России ограничительные меры.

Кочетков отметил, что «спрос на [доллары и евро] будет низким», в то время как интерес к китайской валюте будет повышаться. Он считает, что на эту тенденцию не повлияют даже крупные валютные интервенции в платежных средствах других стран.