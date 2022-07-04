Топ-менеджеры немецких банков заявили, что в случае дальнейшего сокращения поставок российского газа в Германии возможен массовый дефолт. Чтобы справиться с ним, кредитным организациям придется выделить дополнительные средства. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава немецкого филиала крупного французского банка BNP Paribas Лутц Дидерихс (Lutz Diederichs) подчеркнул, что такое развитие событий «приведет к рецессии в крупнейшей экономике Европы и потребует от кредиторов подкрепления корпоративных кредитов большим капиталом».

В агентстве уточнили, что представители кредитных организаций «особенно обеспокоены плановыми ремонтными работами на магистральном газопроводе, соединяющем Германию с Россией». По мнению банкиров, после завершения ремонта трубопровода «Северный поток» поставки могут не возобновиться в прежних объемах.