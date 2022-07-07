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1 час назад

Bloomberg: прекращение поставок газа из РФ вызовет беспрецедентный шок в германской экономике

Илья Родин

Правительству ФРГ придется снова снять ограничения на уровень государственного долга в том случае, если Россия полностью прекратит поставки газа в страну. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Экономике ФРГ предсказали беспрецедентный шок из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает принять меры к сокращению госдолга с 2023 года. Необходимость этого он обосновывает тем, что дальнейшее «увеличение бюджетных расходов может способствовать исторически высокой инфляции».

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Несмотря на это, подчеркивают в агентстве, в текущей ситуации немецкие министры «молчаливо соглашаются» с тем, что Берлин не сможет поддержать подобную концепцию.

«Три правящие [в Германии] партии отчетливо понимают, что, учитывая высокую зависимость ФРГ от российского газа и отсутствие каких-либо [реальных] альтернатив, полная остановка поставок вызовет шок, эквивалентный одновременному краху банка Lehman Brothers и наступлению эпидемии коронавинаруса», - уточнили в агентстве.

Аналитик Штефан Бойтельсбахер (Stefan Beutelsbacher) сообщил ранее, что глава Германии Олаф Шольц планировал закупать природный газ в Канаде. По словам эксперта, теоретически это возможно, но в реальности планы канцлера не смогут осуществиться в течение ближайших нескольких лет.

Рынки,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,
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