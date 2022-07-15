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58 минут назад

Bloomberg: Европа обошла Азию по потреблению нефти США

Илья Родин

Европа заняла первое место в списке потребителей американской нефти, обогнав Азию впервые с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сведения Бюро переписи населения США.

Bloomberg: Европа обошла Азию по потреблению нефти США
Фото: ReutersReuters

За период с января по май 2022 года европейские страны получили порядка «213,1 миллиона баррелей нефти, а Азия получила 191,1 миллиона баррелей».

Подобное отставание, по сведениям агентства, наблюдалось ранее только в 2016 году, после того, как американские власти отменили эмбарго на экспорт сырой нефти.

Отмечается, что американские компании постепенно увеличивают добычу сырой нефти, но не так быстро, как необходимо. Топлива недостаточно для того, чтобы удовлетворить заявки потребителей из Азии и Европы в полном объеме.

Макрон призвал французов к экономии энергии

Эксперт компании Energy Aspects Кристофер Хейнс уточнил, что тренд обусловлен тем, что Евросоюз стремится добиться энергонезависимости от России, ищет других поставщиков топлива. По его мнению, сложившиеся в январе-мае «модели торговых потоков сохранятся» и в дальнейшем.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила ранее, что власти страны призвали производителей энергоресурсов, включая ОПЕК, максимально увеличить добычу. Это следует сделать для того, чтобы уменьшить рекордные цены на нефть и газ.

Рынки,Дженнифер Грэнхолм,ОПЕК,ЕС,
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