Рубль ослабел к доллару и евро

Курс доллара и евро по итогам торгов 8 августа вырос до 60,75 и 62,2 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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На 19:00 доллар вырос на 17 копеек до 60,75 рубля. Курс евро на то же время прибавил 66 копеек до 62,2 рублей.

Напомним, что на старте торгов рубль наоборот укреплялся к иностранным валютам. В частности, доллар тогда опустился на 13 копеек до 60,5 рублей, а евро потерял 6 копеек, упав до 61,5 рубля.