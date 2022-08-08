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2 часа назад

Рубль ослабел к доллару и евро

Елена Прошина

Курс доллара и евро по итогам торгов 8 августа вырос до 60,75 и 62,2 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рубль ослабел к доллару и евро
Фото: ТАССТАСС

На 19:00 доллар вырос на 17 копеек до 60,75 рубля. Курс евро на то же время прибавил 66 копеек до 62,2 рублей.

Напомним, что на старте торгов рубль наоборот укреплялся к иностранным валютам. В частности, доллар тогда опустился на 13 копеек до 60,5 рублей, а евро потерял 6 копеек, упав до 61,5 рубля.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич заявил, что на текущей неделе на рубль будут влиять два фактора: неопределенность, связанная с возвращением на фондовый рынок зарубежных инвесторов из дружественных стран и старт подготовки экспортеров к налоговым выплатам. При этом он отметил, что предсказать дальнейшие колебания рубля в нынешних условиях сложно.

Рынки,Богдан Зварич,Московская биржа,
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