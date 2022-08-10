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2 часа назад

Россия возобновила прокачку нефти по «Дружбе» в Европу через Украину

Илья Родин

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания возобновила поставки нефти по южной ветви нефтепровода «Дружба». Прокачка ведется в направлении Венгрии и Словакии. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия возобновила прокачку нефти по «Дружбе» в Европу через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что «насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут».

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Напомним, что 4 августа «Укртранснафта» приостановила прокачку черного золота из России по южному ответвлению нефтепровода «Дружба» в Словакию, Венгрию и Чехию. Это было связано с задержкой транзитного платежа.

В среду, 10 августа, европейские компании договорились с Киевом о возобновлении поставок, внесли денежные средства за транзитные расходы.

Рынки,Игорь Демин,Транснефть,ЕС,
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