В Европе снизилась цена на газ

Согласно данным Лондонской биржи ICE, цена газа в Европе снизилась на 4,7%, до 1828 долларов за тысячу кубометров.

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По индексу крупнейшего европейского хаба TTF, октябрьские фьючерсы на газ открыли торги у отметки в 1910,9 доллара за тысячу кубометров. Сегодня они торговались на максимуме в районе 1936,7 доллара, и только к концу дня котировки пошли вниз.

Отметим, что ещё 15 сентября цены на газ в Европе взлетели до рекордных значений в 2500 долларов за тысячу кубометров.