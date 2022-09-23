В Европе снизилась цена на газ

Согласно данным Лондонской биржи ICE, цена газа в Европе снизилась на 4,7%, до 1828 долларов за тысячу кубометров.
По индексу крупнейшего европейского хаба TTF, октябрьские фьючерсы на газ открыли торги у отметки в 1910,9 доллара за тысячу кубометров. Сегодня они торговались на максимуме в районе 1936,7 доллара, и только к концу дня котировки пошли вниз.
Отметим, что ещё 15 сентября цены на газ в Европе взлетели до рекордных значений в 2500 долларов за тысячу кубометров.
Ранее бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа сама спровоцировала начавшийся энергетический кризис. По её мнению, это результат либерализации последних лет. Она также добавила, что сегодня европейский рынок электроэнергии работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения.