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53 минуты назад

В США заявили о начале установления лимита цен на российскую нефть

Елена Прошина

Помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг заявила, что процесс установления лимита стоимости нефти из России «уже начался». Об этом сообщает РИА «Новости».

В США заявили о начале установления лимита цен на российскую нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен», – заявила Розенберг во время слушаний в сенате конгресса США, которые были посвящены вопросу ограничительных мер в отношении России.

Ранее в Москве ответили на заявления о вводе лимита цен на газ и нефть из России.

Рынки,Казначейство США,
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