В США заявили о начале установления лимита цен на российскую нефть

Помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг заявила, что процесс установления лимита стоимости нефти из России «уже начался». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Мы можем заявить, что лимит стоимости пока не определен», – заявила Розенберг во время слушаний в сенате конгресса США, которые были посвящены вопросу ограничительных мер в отношении России.
Ранее в Москве ответили на заявления о вводе лимита цен на газ и нефть из России.