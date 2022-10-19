Позицию Индии по цене российской нефти объяснили

Заявление министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури о готовности Нью-Дели изучить предложение Запада по введению потолка цен на российскую нефть является элементом торга с Москвой по вопросу увеличения скидки на поставляемое в страну сырье. Об этом в разговоре с "Рамблером" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Юшков выразил мнение, что в итоге Нью-Дели не будет присоединяться к инициативе по установлению потолка цен на российскую нефть.
"Риски здесь весьма высоки. Уже сейчас Индия покупает российскую нефть со скидкой примерно в 20 долларов на каждый баррель. При этом Россия отмечает, что те, кто присоединится к потолку цены, вообще не будут получать российскую нефть, им ее продавать не будут. Исполнит ли Россия свои предостережения или нет - сказать сложно. Тем не менее когда такой риск есть, это уже нервозная ситуация для крупных потребителей", — отметил эксперт.
Он добавил, что в настоящее время, приобретая российскую нефть, Индия пользуется лучшим предложением на рынке.
"Никто, кроме России, вам сейчас нефть по 70 долларов за баррель не продаст. Но есть риск, что если Индия попытается покупать нефть по 60 долларов за баррель - то, что озвучила министр финансов США Джанет Йеллен - тогда она вообще может оказаться без тех объемов, которые страна покупала у России. А если Россия не найдет альтернативного покупателя своей нефти, тогда Москве придется сокращать экспорт, это означает, что вся остальная нефть в мире - даже нероссийского происхождения - все равно подорожает. Условно говоря, ты покупал часть объемов российской нефти по 70 долларов за баррель, а остальную нефть нероссийского происхождения, например, по 90 долларов за баррель, а так у тебя вся нефть будет по 150 долларов за баррель. Зачем это азиатским потребителям?" - задался вопросом энергоэксперт.
Сейчас никакого альянса по вопросу введения потолка цен на российскую нефть нет, отметил Юшков.
"Кто из стран, которые ранее не вводили эмбарго, присоединился к потолку цены? Мы таких стран вообще не видим. В США запрещено импортировать российскую нефть еще с 1 апреля, в Европе еще в июне приняли решение о том, что с 5 декабря будет запрещено импортировать российскую нефть морским транспортом. А, например, Япония получила исключение из этого самого потолка цены, она может покупать российскую нефть с Сахалина по нормальным рыночным ценам. Поэтому зачем Индии становиться первой из числа крупных потребителей, кто присоединится к потолку цены? Там всегда могут сказать: "Мы не присоединились, потому что никто не присоединился". Поэтому, думаю, заявления министра нефти и природного газа Индии - это элемент торга с Россией по увеличению скидки", — сказал аналитик.
Вместе с тем Юшков отметил, что для России Индия является крупнейшим покупателем нефти морским транспортом.
"А в Индии Россия сейчас занимает второе место по объему поставок, уступая только Ираку", — отметил он.
При этом эксперт допустил, что в случае введения потолка цен на российскую нефть и присоединения к нему Индии Россия действительно прекратит поставки.
"Во-первых, это тоже будет неким элементом торга, потому что как они присоединились к поставкам, также смогут от этого и отказаться. Во-вторых, если мы сейчас поддадимся, то не факт, что дальше этот потолок цены не будут опускать. Допустим, сейчас его установят на уровне 60 долларов за баррель, а дальше скажут: "А теперь 50, а теперь 40". Где гарантия, что он не будет меняться? Кроме того, если сейчас эта схема с нефтью сработает, то все наши товары потом тоже могут попасть под санкции, под потолок цен - удобрения, металлы, все остальные полезные ископаемые", — заявил собеседник "Рамблера".
После введения потолка цен на нефть из России аналогичные меры могут ввести в отношении Саудовской Аравии и других поставщиков, отметил специалист.
"Тут вопрос принципиальный. Надеюсь, что российское руководство всерьез говорит о планах не поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен, и в этом смысле пойдет до конца. Потому что в этом плане терять России нечего. Все понимают пагубность последствий, если Россия согласится на потолок цены", — заключил эксперт.
Ранее Хардип Сингх Пури заявил, что Индия собирается рассмотреть предложение Запада по поводу установления потолка цен на российскую нефть. Вместе с тем президент России Владимир Путин отмечал, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.