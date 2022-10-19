Позицию Индии по цене российской нефти объяснили

Для Индии это пока что, скорее, возможность торговаться с Россией по размерам скидки на нефть, которую мы поставляем. Они не говорят ни "да", ни "нет". Точно также поступает Китай и ряд других азиатских стран. Они говорят: "Мы рассмотрим [возможность введения потолка цен на российскую нефть], мы готовы рассматривать подобные предложения со стороны Соединенных Штатов, со стороны G7, мы обсуждаем этот вопрос". То есть делаются различные заявления, которые за собой ничего определенного не несут. Тем самым они нервируют обе стороны и пытаются в этой ситуации неопределенности максимально выторговать себе какие-то бонусы со стороны всех участников рынка - и со стороны России, и со стороны США, G7 и так далее. То есть индийцы максимизируют свою выгоду от того, что их пытаются склонить в свою сторону.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ