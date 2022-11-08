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3 часа назад

Стоимость биткоина упала более чем на 10%

Елена Прошина

Согласно данным площадки Coindesk, стоимость биткоина упала ниже, чем на 10%. В ходе сегодняшней торговой сессии криптовалюта падала до 18,624 долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость биткоина упала более чем на 10%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющимся данным, на 22:11 по мск. курс биткойна находился на уровне 18,532 долларов, то есть упал на 10,58%.

Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она функционирует на технологии блокчейн, которую может «добыть» любой пользователь, создавший новые блоки системы. Концепт криптовалюты был опубликован в 2008 году неизвестным под псевдонимом Сатоси Накамото. Однако пик популярности система биткоин получила только в последние годы.

Ранее аналитики из The Independent сообщили, что в ближайшем будущем возможен новый скачок биткоина.

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