Стоимость биткоина упала более чем на 10%

Согласно данным площадки Coindesk, стоимость биткоина упала ниже, чем на 10%. В ходе сегодняшней торговой сессии криптовалюта падала до 18,624 долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, на 22:11 по мск. курс биткойна находился на уровне 18,532 долларов, то есть упал на 10,58%.

Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она функционирует на технологии блокчейн, которую может «добыть» любой пользователь, создавший новые блоки системы. Концепт криптовалюты был опубликован в 2008 году неизвестным под псевдонимом Сатоси Накамото. Однако пик популярности система биткоин получила только в последние годы.