Вслед за FTX: еще одной криптобирже предрекли банкротство

Криптовалютная биржа Genesis рискует вслед за FTX вскоре объявить о банкротстве. Такой прогноз дает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Проблемы с ликвидностью у Genesis начались после краха FTX. Компания сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя ей займы.

Сейчас Genesis активно пытается привлечь инвесторов, которые смогут предоставить ей кредит на сумму около миллиарда долларов. Потенциальных инвесторов при этом предупреждают, что если усилия не увенчаются успехом, компании придется объявить о банкротстве.

В Genesis, однако, официально эту информацию подтверждать не стали, заверив, что нацелены найти выход из ситуации.

По данным Bloomberg, Genesis ведет также переговоры с криптовалютной биржей Binance. Ее представители не стали комментировать эту информацию.

Криптобиржа FTX обанкротилась в США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу в Twitter заявлении компании.

"FTX Trading Ltd. объявила сегодня, что West Realm Shires Services Inc., Alameda Research Ltd. и примерно 130 дочерних компаний (вместе FTX Group) приступили к добровольной процедуре в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве в округе Делавэр, чтобы начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов в интересах всех глобальных участников", - говорится в заявлении.

В нем также указывается, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Бэнкмана-Фрида на предмет возможных нарушений. Регулятор изучает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности.

Во вторник крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подписала необязывающее соглашение о покупке активов FTX за пределами США, чтобы помочь покрыть кризис ликвидности конкурента. Предложенная сделка между биржами последовала за продолжавшимися неделю спекуляциями о финансовом состоянии FTX, которые привели к тому, что за 72 часа до объявления о ней пользователи вывели с площадки $6 млрд. В четверг Binance отказалась от покупки сервиса.

После краха криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана Фрида миллиарды долларов клиентских денег испарились, что пошатнуло доверие рынка, который уже и так переживал длительный и жестокий спад. Теперь накопились вопросы: что произошло и как фирма, еще вчера имевшая миллиардные активы, полностью разорилась буквально на следующий день? — пишет Business Insider.

В случае с криптовалютами несмотря на несколько полезных исторических сравнений, к которым можно обратиться, ни одно из них не дает полной картины по той простой причине, что ценность криптовалют по своей природе определяется исключительно спекулятивными мнениями трейдеров и инвесторов, желающих покупать и продавать токены. У них нет базового актива или денежного потока, нет корпоративной прибыли, которая определяет его цену за единицу, и нет связи с производством, лежащим в основе реальной экономики.

Однако можно рассмотреть исторические аналоги, чтобы проиллюстрировать, что произошло и как деньги могли так просто «исчезнуть» в криптомире.

Большая разница между крахом FTX и крахом Lehman Brothers в 2008 году заключается в том, что у Lehman Brothers были активы на сумму более $600 млрд, которые, хотя в то время были частично неликвидными, были реальными активами и могли быть восстановлены.

После краха Lehman его 111 000 клиентов получили причитающиеся им $106 млрд, а обеспеченные кредиторы получили выплаты в полном объеме. Даже необеспеченные кредиторы вернули почти $10 млрд, или 41 цент на доллар с того, что им причиталось.

В случае с FTX неясно, будут ли активы клиентов полностью восстановлены за счет миллиардов долларов, испарившихся со счетов, отчасти за счет того, что клиентские средства будут использоваться благодаря кредитному плечу дочерней компанией FTX Alameda Research для компенсации потерь, вызванных торговлей неликвидными токенами.

Всего у FTX было менее $1 млрд ликвидных активов против $9 млрд обязательств. При этом у Lehman Brothers имелись активы в размере $639 млрд против долга в $613 млрд.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX задолжала порядка $3,1 млрд своим 50-ти крупнейшим кредиторам. Об этом сообщило агентство Reuters. Биржа несет обязательства по выплате $1,45 млрд своим 10 неназванным крупнейшим заемщикам, отмечает агентство со ссылкой на судебный иск.

Банкротство криптобиржи FTX вызывало у всех один важный вопрос — куда руководство компании во главе с Сэмом Бэнкман-Фридом потратило деньги. Ибо в балансе предприятия обнаружилась недостача минимум $8 млрд.

И вот ответ найден. Как сообщил новый глава криптобиржи Джон Дж. Рэй (John J. Ray), он был немало удивлен, узнав, что деньги тратились фактически бесконтрольно — на них покупалась недвижимость для приближенных сотрудников криптобиржи, а также для ряда советников и консультантов.

В частности, на Багамских островах, где ныне проживает основатель и бывший гендиректор криптобиржи FTX, обнаружилось довольно много недвижимости, принадлежащей сотрудникам предприятия. Займы денег на эти покупки не были оформлены должным образом. Вернее, они не было оформлены вообще никак: запросы на выделение денег отправлялись в специальном чате, где в ответ на просьбы о деньгах отправлялись специальные стикеры.

Кроме того, выяснилось, что часть руководства FTX, включая самого гендиректора, технического директора и директора по инженерным решениями, жили на Багамах в одном огромном пентхаусе.

В заявлении Джона Дж. Рэя подчеркивается, что у FTX «не было достаточного контроля за выплатами, который, по моему мнению, подходит для коммерческого предприятия».

Напомним, проблемы у криптобиржи начались после того, как аналитики CoinDesk обратили внимание на то, что в балансах криптобиржи FTX и компании Alameda Research, еще одного детища Сэма Бэнкман-Фрида, слишком многое зависит от токена FTT, собственной криптовалюты биржи FTX. Почти сразу же криптобиржа Binance продала все свои токены FTT, обрушив их курс. После этого из FTX начался отток пользователей (а всего их у этой криптобиржи более миллиона). Забирающие деньги криптовкладчики вывели за сутки порядка 20 тыс биткоинов, после чего баланс криптобиржи FTX ушел в глубокий минус. Огромное количество вкладчиков не успели забрать свои деньги и остались ни с чем. Ситуация потянула за собой крипторынок, некоторое время основные криптовалюты торговались глубоко в красной зоне, нервируя криптовладельцев, сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

Америка оказалась в очередном крупном финансовом скандале, который связан с падением FTX – одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. И естественно, тут не обошлось без «украинского следа», пишет обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

По словам автора материала, история с банкротством самой FTX впечатляет не только своими размерами, но и рискованностью. Банкротство остальных гигантов просто меркнет перед крахом гигантской огромной пирамиды. А мировое сообщество только начинает осознавать ее значение.

Обозреватель предполагает, что по этой истории, скорее всего, снимут еще не один голливудский блокбастер наподобие «Волка с Уолл-Стрит».

Внезапное исчезновение нескольких миллиардов долларов весьма сложно отследить, особенно, если взять во внимание, что на FTX действительно отсутствует бухгалтерия и финансовая отчетность.

Автор сообщил, что FTX в ходе нынешней избирательной кампании влила в фонды Демократической партии США примерно 40 млн. долларов, то есть стала спонсором правящей партии.

История с исчезновением средств указывает лишь на полную и абсолютную коррупцию людей, которые управляют Штатами. Если бы подобная ситуация произошла с кем-то из партии республиканцев, то они уже давно были ли в наручниках ФБР. Но главный спонсор демпартии выше закона.

Сегодня же республиканцы и ведущие канала Fox News указывают на связь между обанкротившейся биржей и нынешним киевским режимом. Украинцы предпринимают попытки замести следы, но всемирную паутину не просто обмануть.

«Демократы посылают деньги на Украину, Украина посылает деньги в FTX, а FTX посылает деньги на кампанию демократов» – говорит телеведущий Джесси Уотерс.

Другими словами, FTX и киевский режим выступили для правящей американской партии в роли гигантских “отмывочных”.

Автор материала предупредил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пора задуматься над своим участием в этой схеме, ведь демократы в нужный момент могут быстро и брутально избавиться от неудобного свидетеля и участника махинаций, находящегося в Киеве.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий майнинг цифровых валют и их последующую продажу. Один из соавторов инициативы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявил, что документ постараются принять уже в декабре. Впрочем, несмотря на выход майнинга из серой зоны, особенно радоваться криптобизнесменам не стоит — согласно предложенному законопроекту, от легализации криптовалют Россия будет даже дальше, чем сейчас.

Согласно документу, начиная с 2023 года майнеры смогут продавать цифровую валюту двумя способами: либо через зарубежные системы без соблюдения закона о валютном регулировании, либо через отечественную площадку, которую создадут в рамках «экспериментального правового режима». В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять налоговиков.

При этом в одном из пунктов говорится, что в России запрещается реклама и «предложение в иной форме» как непосредственно самих цифровых валют, так и товаров и услуг «в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты, за исключением майнинга».

Таким образом, в легальном поле авторы инициативы предлагают оставить только передачу криптомонет от продавца покупателю лично — так называемые P2P-переводы (то есть продавать разрешат только что добытые цифровые деньги). А вот все криптобиржи и обменники, на которых можно купить крипту, попадут под запрет.

Разговоры о легализации криптовалюты идут в России с начала 2022 года. Изначально Центробанк выступал за полный запрет майнинга — ему оппонировал Минфин, подготовивший концепцию регулирования рынка валют. Правда, регулятор законопроект финансового ведомства не поддержал. Позже разговор снова возобновился: в правительстве решили, что благодаря крипте российский бизнес сможет обходить санкции.

На текущий момент деятельность майнеров находится в «серой» зоне, причем, не только в России, но и в подавляющем большинстве стран мира. На это указывает специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

«Сейчас вся криптовалютная отрасль не подпадает в нашей стране ни под какое законодательство, поэтому нередко сталкивается со сложностями в открытии счетов в банках компаниями, планирующими заниматься майнингом. Кроме того, есть сложности во взаимодействии с государственными органами из-за отсутствия каких-либо нормативов в законодательстве. Частенько возникают проблемы во взаимодействии с энергетическими компаниями, которые видят большой расход электроэнергии» - отмечает он, комментируя законопроект, внесенный в нижнюю палату российского парламента.

Ранее стало известно, что группа депутатов от разных фракций, возглавляемая председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, внесла в нижнюю палату законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Согласно инициативе, требования к деятельности занимающихся майнингом цифровой валюты граждан будут устанавливаться российским правительством по согласованию с Центробанком. В то же время, контролем за соблюдением требований, займётся федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный правительством России.

Как обращает внимание Игорь Пань, узаконенное появление майнинговых компаний поможет государству и российским внешнеторговым компаниям получать криптовалюты, которые можно будет применить при совершении сделок. Особо актуально это будет в тех отраслях, которые подвергаются воздействию санкций западных стран, или которые захотят избежать лишней валютной конвертации.

«Данный шаг депутатов, скорее всего, является первой частью в реализации инициатив в области введения криптовалют. На мой взгляд, неким апогеем станет введение цифрового рубля, который сейчас проходит тестирование в крупных коммерческих банках. Напомню, что старт широкого тестирования с участием населения может произойти уже во втором квартале следующего года, и может привести к более широкому применению крипторубля во внешней торговле», - уточняет собеседник «Свободной прессы».

Он убежден, что введение цифрового рубля позволит снизить комиссии за платежи, а также сделать их более безопасными, поскольку транзакцию всегда можно будет «откатить» обратно.

Специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» напоминает, что в последние недели наблюдается снижение стоимости криптовалютных активов: «Вызвано это банкотством криптобиржи FTX, которая считается номером три по объемам торговых операций. Оказалось, что у нее не было обеспеченных валютой, или государственными облигациями активов. Это и привело к стремительному выводу средств клиентами с кошельков и торговых счетов».

Впрочем, как полагает эксперт, возможно, уже в ближайшее время американские регуляторы начнут пристально рассматривать деятельность и других криптобирж, например Binance и Coinbase.