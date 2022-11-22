WSJ: G7 и ЕС намерены договориться о потолке цен на нефть РФ в среду

США и их союзники планируют договориться о потолке цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов уже в среду, 23 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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«Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о потолке цен на нефть из России. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности. G7 стремится утвердить ограничения синхронно с ЕС», — говорится в материале.

По данным WSJ, США и их союзники спешат принять решение по лимиту цен на российскую нефть, поскольку рассчитывают начать применять его уже с 5 декабря, когда в силу вступят санкции, касающиеся запрета на морские перевозки топлива из РФ. В среду страны рассмотрят потолок цен на уровне 60-70 долларов.