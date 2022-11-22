WSJ: G7 и ЕС намерены договориться о потолке цен на нефть РФ в среду

США и их союзники планируют договориться о потолке цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов уже в среду, 23 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о потолке цен на нефть из России. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности. G7 стремится утвердить ограничения синхронно с ЕС», — говорится в материале.
По данным WSJ, США и их союзники спешат принять решение по лимиту цен на российскую нефть, поскольку рассчитывают начать применять его уже с 5 декабря, когда в силу вступят санкции, касающиеся запрета на морские перевозки топлива из РФ. В среду страны рассмотрят потолок цен на уровне 60-70 долларов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что РФ не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в государства, которые введут лимит на их стоимость. Вместо этого, по его словам, Москва переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу.