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54 минуты назад

Эксперты дали прогноз по курсу рубля на следующей неделе

Елена Прошина

Финансовые эксперты ожидают, что на следующей неделе курс доллара повысится на 40 копеек (до 60,9 рубля), а курс евро на 38 копеек (до 63,3 рубля). Об этом сообщает РИА «Новости» в своём Telegram-канале.

Эксперты дали прогноз по курсу рубля на следующей неделе
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, согласно прогнозу финансовых экспертов, рынок акций вырастет на 0,3% по индексу Мосбиржи. Цену на нефть марки Brent также ждёт рост на 4 доллара, до 87,7 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть рекордно упала. 22 ноября стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска упала до 52 долларов за баррель.

Эта цена стала рекордно низкой с конца 2020 года. Эксперты предполагают, что на обрушение цен повлиял сам факт ввода санкций в виде установки потолка на нефть из России, который начнёт действовать с 5 декабря.

Рынки,Московская биржа,
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