Эксперты дали прогноз по курсу рубля на следующей неделе

Финансовые эксперты ожидают, что на следующей неделе курс доллара повысится на 40 копеек (до 60,9 рубля), а курс евро на 38 копеек (до 63,3 рубля). Об этом сообщает РИА «Новости» в своём Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Кроме того, согласно прогнозу финансовых экспертов, рынок акций вырастет на 0,3% по индексу Мосбиржи. Цену на нефть марки Brent также ждёт рост на 4 доллара, до 87,7 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что цена на российскую нефть рекордно упала. 22 ноября стоимость сорта Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска упала до 52 долларов за баррель.