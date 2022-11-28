Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
35 минут назад

Эксперт оценил перспективы венесуэльской нефти на мировом рынке

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал ослабление нефтяных санкций США против Венесуэлы и оценил перспективы венесуэльской нефти. Специалист отметил, что Каракас ввиду ряда причин не сможет серьезно увеличить добычу, поэтому роль венесуэльской нефти на мировом рынке останется незначительной.

Венесуэла сейчас добывает примерно 650 - 700 тыс. баррелей в сутки на достаточно устойчивом уровне. У правительства президента страны Николаса Мадуро были планы по добыче до 1 млн баррелей, но пока они упираются в отсутствие не только инвестиций, но и технологий, кадров.

Нефтяная промышленность Венесуэлы в последние годы находится в очень тяжелом положении как в силу общеэкономического кризиса, так и оттока иностранных компаний. И сейчас правительство страны старается всячески поощрять приток иностранного капитала, в том числе и сохранение на рынке компании Chevron. Но участие западных компаний, в том числе американских, наталкивается на санкции со стороны США. То есть фактически США выступают здесь регулятором. Выдавая временные лицензии на тот или иной вид деятельности, они регулируют участие иностранных компаний - прежде всего американских и отчасти европейских. А сама Венесуэла в данном случае мало что может сделать. Она решает проблемы в части нефтепереработки, в том числе за счет соглашения с Ираном. Венесуэла смогла решить логистические проблемы с поставкой своей нефти в отдельные азиатские страны, прежде всего в Китай. Это делается по серым схемам, в том числе с перевалкой в Малайзии, но речь идет о достаточно небольших объемах. Все-таки добыча снизилась за последние годы в несколько раз.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)
Видео дня

Для роста добычи и экспорта венесуэльской нефти было необходимо ослабление санкций США, что прекрасно понимали в правительстве Мадуро, отметил эксперт.

"Условием для ослабления санкций было возобновление переговоров между правительством и оппозицией. Они фактически были заморожены в начале 2021 года, но сейчас администрация [президента США Джо] Байдена пытается вновь выстроить контакты между оппозицией и правительством, отчасти рассматривая Венесуэлу как возможный источник роста мирового предложения нефти, если отношения с Россией будут и дальше ухудшаться. Собственно, интерес к Венесуэле, как и к Ирану, вернулся в этом году во многом из-за конфликта с Россией", — подчеркнул аналитик.

Вместе с тем Белогорьев отметил, что сейчас Венесуэла мало что может быстро дать мировому рынку нефти.

"Максимум она может относительно оперативно - в течение года - нарастить добычу где-то на 300-350 тыс. баррелей в сутки, до 1 млн баррелей. Увеличить добычу выше этого показателя очень сложно без каких-то долгосрочных инвестиций. Поэтому с точки зрения общего влияния на рынок роль Венесуэлы не очень велика. Она значительно ниже роли того же Ирана, если с него будут сняты санкции в рамках ядерной сделки. Но Венесуэла может помочь самим США, поскольку она добывает тяжелую нефть - это как раз то, что нужно американским НПЗ, многие из которых были заточены под венесуэльскую нефть в прошлом. США были серьезным рынком сбыта венесуэльской нефти, но сейчас это не так, зависимость от нее в последние годы снизилась", — сказал эксперт.

Венесуэла остается страной с самыми высокими запасами нефти в мире, однако эта нефть дорогая, она требует больших инвестиций, современных технологий и обученных кадров, чего в стране мало, добавил Белогорьев.

"Вопрос увеличения добычи нефти в стране - это вопрос нескольких лет", — отметил собеседник "Рамблера".

Ранее американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США

Рынки,Николас Мадуро,Chevron Corporation,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители