Эксперт оценил перспективы венесуэльской нефти на мировом рынке

"Максимум она может относительно оперативно - в течение года - нарастить добычу где-то на 300-350 тыс. баррелей в сутки, до 1 млн баррелей. Увеличить добычу выше этого показателя очень сложно без каких-то долгосрочных инвестиций. Поэтому с точки зрения общего влияния на рынок роль Венесуэлы не очень велика. Она значительно ниже роли того же Ирана, если с него будут сняты санкции в рамках ядерной сделки. Но Венесуэла может помочь самим США, поскольку она добывает тяжелую нефть - это как раз то, что нужно американским НПЗ, многие из которых были заточены под венесуэльскую нефть в прошлом. США были серьезным рынком сбыта венесуэльской нефти, но сейчас это не так, зависимость от нее в последние годы снизилась", — сказал эксперт.