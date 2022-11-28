Эксперт оценил перспективы венесуэльской нефти на мировом рынке

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал ослабление нефтяных санкций США против Венесуэлы и оценил перспективы венесуэльской нефти. Специалист отметил, что Каракас ввиду ряда причин не сможет серьезно увеличить добычу, поэтому роль венесуэльской нефти на мировом рынке останется незначительной.
Для роста добычи и экспорта венесуэльской нефти было необходимо ослабление санкций США, что прекрасно понимали в правительстве Мадуро, отметил эксперт.
"Условием для ослабления санкций было возобновление переговоров между правительством и оппозицией. Они фактически были заморожены в начале 2021 года, но сейчас администрация [президента США Джо] Байдена пытается вновь выстроить контакты между оппозицией и правительством, отчасти рассматривая Венесуэлу как возможный источник роста мирового предложения нефти, если отношения с Россией будут и дальше ухудшаться. Собственно, интерес к Венесуэле, как и к Ирану, вернулся в этом году во многом из-за конфликта с Россией", — подчеркнул аналитик.
Вместе с тем Белогорьев отметил, что сейчас Венесуэла мало что может быстро дать мировому рынку нефти.
"Максимум она может относительно оперативно - в течение года - нарастить добычу где-то на 300-350 тыс. баррелей в сутки, до 1 млн баррелей. Увеличить добычу выше этого показателя очень сложно без каких-то долгосрочных инвестиций. Поэтому с точки зрения общего влияния на рынок роль Венесуэлы не очень велика. Она значительно ниже роли того же Ирана, если с него будут сняты санкции в рамках ядерной сделки. Но Венесуэла может помочь самим США, поскольку она добывает тяжелую нефть - это как раз то, что нужно американским НПЗ, многие из которых были заточены под венесуэльскую нефть в прошлом. США были серьезным рынком сбыта венесуэльской нефти, но сейчас это не так, зависимость от нее в последние годы снизилась", — сказал эксперт.
Венесуэла остается страной с самыми высокими запасами нефти в мире, однако эта нефть дорогая, она требует больших инвестиций, современных технологий и обученных кадров, чего в стране мало, добавил Белогорьев.
"Вопрос увеличения добычи нефти в стране - это вопрос нескольких лет", — отметил собеседник "Рамблера".
Ранее американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США