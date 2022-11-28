Евро поднялся выше 64 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 64 рубля вслед за значительным укреплением на форексе. Рост валюты до таких значений произошел впервые с 12 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Точный курс евро составил 63,93 рубля на 15:55 по Москве. Это выше уровня закрытия предыдущих торгов на 1,01 рубля. При этом ранее евро поднимался ещё выше – до 64,0075 рублей.

Курс доллара также поднялся и стоил 60,96 рубля, что выше курса предыдущих торгов на 45,75 копейки. Как считают эксперты, рубль стремительно дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть, а также снижения спроса на рублевую ликвидность.