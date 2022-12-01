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18 минут назад

В конце ноября в России значительно выросла добыча нефти

Елена Прошина

Добыча нефти в России выросла до 10,9 миллионов баррелей в сутки в конце ноября. Об этом сообщает Bloomberg.

В конце ноября в России значительно выросла добыча нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это самый высокий показатель по добыче нефти за один день с марта 2022 года.

«Путин смог компенсировать почти всё падение добычи», – считает автор издания Хавьер Блас.

Он также уточняет, что если такие темпы добычи сохранятся, Россия будет качать всего на 200 000 баррелей в день ниже того уровня, который был зафиксирован до начала СВО и ввода связанных с ней санкции.

Аналитик также добавил, что введение потолка цен на покупку российской нефти может не оказать ожидаемого воздействия.

«ЕС планирует ввести эмбарго на большую часть российской морской нефти начиная с 5 декабря, а Большая семерка в тот же день введет ценовой потолок на экспорт нефти из страны. По данным Международного энергетического агентства, обе меры сократят добычу в России. Но предостережение: еще в марте МЭА прогнозировало, что добыча в России упадет на 25% в первые месяцы войны. Этого не произошло. Затем агентство неоднократно повышало свои прогнозы. Я ожидаю, что Россия найдет способы обойти ограничение G-7 и сохранить производство выше ожидаемого», – предупредил Блас.

Ранее стало известно, что Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть.

Рынки,Хавьер Блас,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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