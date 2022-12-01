В конце ноября в России значительно выросла добыча нефти

«ЕС планирует ввести эмбарго на большую часть российской морской нефти начиная с 5 декабря, а Большая семерка в тот же день введет ценовой потолок на экспорт нефти из страны. По данным Международного энергетического агентства, обе меры сократят добычу в России. Но предостережение: еще в марте МЭА прогнозировало, что добыча в России упадет на 25% в первые месяцы войны. Этого не произошло. Затем агентство неоднократно повышало свои прогнозы. Я ожидаю, что Россия найдет способы обойти ограничение G-7 и сохранить производство выше ожидаемого», – предупредил Блас.