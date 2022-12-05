Нефть подорожала после введения ЕС потолка цен

В первой половине дня понедельника стоимость нефти продемонстрировала рост на фоне действия потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Напомним, что с 5 декабря вступило в силу решение стран ЕС и Группы семи (G7) о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Нефть марки Brent была на уровне более $86 за баррель на рынках стран Азии. Данное значение на 1% превышает стоимость, которая наблюдалась до новых правил.

Специалисты называют решение стран - участниц соглашения ОПЕК сохранить текущий план по добыче нефти другим фактором роста цен. Он предполагает сокращение производства на 2 млн б/с с ноября 2022 года до конца 2023 года.

Пр сорвам представителя медиахолдинга S&P Global Platts Кана Ву, сохранение квоты представляет собой косвенную меру поддержки нефтяного рынка.