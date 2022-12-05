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2 часа назад

Нефть подорожала после введения ЕС потолка цен

Лера Букина

В первой половине дня понедельника стоимость нефти продемонстрировала рост на фоне действия потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Напомним, что с 5 декабря вступило в силу решение стран ЕС и Группы семи (G7) о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Нефть марки Brent была на уровне более $86 за баррель на рынках стран Азии. Данное значение на 1% превышает стоимость, которая наблюдалась до новых правил.

Решение ОПЕК+ по нефти оказалось выгодным для России

Специалисты называют решение стран - участниц соглашения ОПЕК сохранить текущий план по добыче нефти другим фактором роста цен. Он предполагает сокращение производства на 2 млн б/с с ноября 2022 года до конца 2023 года.

Пр сорвам представителя медиахолдинга S&P Global Platts Кана Ву, сохранение квоты представляет собой косвенную меру поддержки нефтяного рынка.

Ранее ТАСС, ссылаясь на данные агентства Argus, сообщило, что большая часть стран Евросоюза отказалась от морских поставок российской нефти. Среди государств, существенно нарастивших ее закупки перед введением эмбарго, - Италия и Болгария.

Рынки,ОПЕК,ЕС,
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