"Будет ли стоимость российской нефти соответствовать уровню потолка цен или нет - индийским компаниям все равно. Тем более если мы говорим об Индии, то, скорее всего, цена на нефть для нее будет соответствовать уровню потолка. Потому что потолок цены фактически касается чистой стоимости, то есть цены нефти в порту отгрузки, например, в Новороссийске или балтийских портах.



Индия - наиболее далекий от нас рынок из основных рынков сбыта. В силу длинного плеча транспортировки издержки достаточно высоки, поэтому если к цене в порту отгрузки прибавить все последующие расходы, то цена будет примерно соответствовать рынку. В этом смысле Индия в силу своего географического положения мало рискует купить нефть ниже потолка цен, если он будет адекватен рыночной конъюнктуре. Это, скорее, более актуальный вопрос для Китая и Турции, куда транспортное плечо более короткое", — сказал эксперт.