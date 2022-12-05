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3 часа назад

Поддержит ли Индия потолок цен на нефть из России

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Власти Индии всерьез не рассматривают возможность присоединения к потолку цен на поставки российской нефти, поскольку это не соответствует общим подходам Нью-Дели к внешнеэкономической деятельности. Об этом "Рамблеру" заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, комментируя соответствующий призыв главы МИД Германии Анналены Бербок к индийским партнерам.

Многие призывали Индию поддержать введение потолка цен на нефть из России. Не только Германия, но и Япония, США, Великобритания. Здесь ничего нового нет. Переговоры велись и с Индией, и с Китаем, и с другими странами G20, в том числе и во время саммита организации на Бали. Но у Индии нет никакого резона присоединяться к этому потолку.

Присоединение к потолку цен означает, что Индия должна издать нормативно-правовой акт, который вводил бы санкции против индийских компаний за покупку российской нефти выше потолка цены. Или за оказание услуг по тому же фрахту. Такие действия характерны для стран Запада, которые часто прибегают ко всякого рода экономическим санкциям, однако это не соответствует общим подходам Индии ко внешнеэкономической деятельности. Поэтому я не думаю, что в Нью-Дели всерьез рассматривают такую возможность.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Индийские НПЗ и компании продолжат покупать российскую нефть, если их будет устраивать цена, а также если ее можно будет надежно доставить в оговоренные сроки, отметил эксперт.

"Будет ли стоимость российской нефти соответствовать уровню потолка цен или нет - индийским компаниям все равно. Тем более если мы говорим об Индии, то, скорее всего, цена на нефть для нее будет соответствовать уровню потолка. Потому что потолок цены фактически касается чистой стоимости, то есть цены нефти в порту отгрузки, например, в Новороссийске или балтийских портах.

Индия - наиболее далекий от нас рынок из основных рынков сбыта. В силу длинного плеча транспортировки издержки достаточно высоки, поэтому если к цене в порту отгрузки прибавить все последующие расходы, то цена будет примерно соответствовать рынку. В этом смысле Индия в силу своего географического положения мало рискует купить нефть ниже потолка цен, если он будет адекватен рыночной конъюнктуре. Это, скорее, более актуальный вопрос для Китая и Турции, куда транспортное плечо более короткое", — сказал эксперт.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что рассчитывает на поддержку введения потолка цен на поставки российской сырой нефти со стороны Индии.

Рынки,Анналена Бербок,
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