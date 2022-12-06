Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 6 января

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель. Последний раз такие цены фиксировали 28 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
По состоянию на 20:03, стоимость нефти марки Brent опустилась на 3,23% до 79,99 долларов за баррель. Цены январских фьючерсов на топливо марки WTI на то же время упала на 2,87%, составив 74,72 долларов за баррель.
Стоит отметить, что последний раз стоимость Brent опускалась ниже 80 долларов за баррель 6 января 2022 года.
Накануне Bloomberg стало известно о готовящемся ответе России на потолок цен на ее нефть. В американском агентстве со ссылкой на источники заявили, что в РФ среди возможных мер рассматривают введение фиксированной цены одного барреля черного золота и размеры максимальной скидки на ресурс.