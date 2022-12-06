Цена нефти Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 6 января

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель. Последний раз такие цены фиксировали 28 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 20:03, стоимость нефти марки Brent опустилась на 3,23% до 79,99 долларов за баррель. Цены январских фьючерсов на топливо марки WTI на то же время упала на 2,87%, составив 74,72 долларов за баррель.

Стоит отметить, что последний раз стоимость Brent опускалась ниже 80 долларов за баррель 6 января 2022 года.