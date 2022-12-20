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1 час назад

"Маховик набрал движение": падение курса рубля объяснили

Семён Капранов
Владимир Брагинэксперт

Экономист, директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Рамблером прокомментировал ослабление курса российского рубля по отношению к основным торгуемым на Московской бирже валютам.

Во вторник утром рубль продолжил резко снижаться к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. Так, впервые с 11 мая курс евро преодолел отметку в 74 рубля, а американская валюта поднялась выше 69 рублей также впервые с этой даты.

Если посмотреть на то, как все сейчас происходит, то это явно спекулятивное движение. Видимо, сказывается массивный спрос на иностранную валюту, либо, наоборот, некоторые ожидания, что что-то сейчас произойдет. Маховик набрал движение. Валюта долго стояла в узком диапазоне, и когда в таких ситуациях происходит выход - бывает достаточно резко.

На курс влияют самые разные соображения, среди которых и то, что было бы хорошо поднять доходы бюджета. А наша налоговая система устроена так, что доходы бюджета можно поднять просто ослаблением рубля. Возможно, тот маховик, который сдерживал укрепление рубля, сейчас включился в обратную сторону.

Второй момент - это ситуация с потолком цен на российскую нефть. Возможно, было ощущение, что что-то произойдет с экспортными доходами, поэтому часть рынка могла просто придержать валютную выручку. А рынок живет ожиданиями. И как только кто-то начинает, допустим, придерживать валютную выручку - тут же возникает дефицит.

Но если смотреть на показатель платежного баланса текущих операций, то сложно ожидать от рубля, что он длительное время будет слабым. Это движение наподобие того, что мы наблюдали осенью, до этого - в июле, когда, казалось бы, ситуация резко разворачивается, а потом возникала какая-то стабилизация.
Владимир Брагин
Владимир БрагинЭкономист, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитал»

Ранее совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

Рынки,Владимир Брагин,Банк России,УК Альфа-Капитал,Московская биржа,
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