Газ в Европе подешевел на 4%

Цены на февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Европе в последний торговый день подешевели на 4%, укрепившись на уровне чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В начале дня стоимость фьючерсов находилась на уровне в 750 долларов за тысячу кубометров. Самым маленьким показателем за целый день стали 734 доллара, а максимальным — 846 долларов. На закрытии торгов газ в Европе торговался за 757 долларов за тысячу кубометров, упав на 4%.