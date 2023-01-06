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38 минут назад

Газ в Европе подешевел на 4%

Елена Прошина

Цены на февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Европе в последний торговый день подешевели на 4%, укрепившись на уровне чуть выше 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Газ в Европе подешевел на 4%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В начале дня стоимость фьючерсов находилась на уровне в 750 долларов за тысячу кубометров. Самым маленьким показателем за целый день стали 734 доллара, а максимальным — 846 долларов. На закрытии торгов газ в Европе торговался за 757 долларов за тысячу кубометров, упав на 4%.

Ранее, 5 января, стоимость топлива впервые за 16 месяцев опустилась ниже 700 долларов. Такой показатель фиксировали последний раз 10 сентября 2021 года. Эксперты связывают резкое снижение с приходом в Европу теплой погоды и увеличением выработки энергии из ветра.

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