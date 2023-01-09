Укрепление курса рубля объяснили

Инвестиционный стратег управляющей компании "Арикапитал" Сергей Суверов в разговоре с Рамблером назвал причины укрепления курса рубля на первых полноценных торгах 2023 года.
Российская валюта в понедельник, 9 января, укрепила свои позиции. Курс доллара в моменте упал ниже 70 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Снижается и европейская валюта. Она упала ниже 75 рублей.
Вместе с тем специалист отметил, что ситуация на нефтяном рынке остается "достаточно сложной".
"После нефтяного эмбарго Евросоюза дисконт на российскую нефть расширился. Сейчас цена российской нефти, которую мы получаем, — примерно 50 долларов за баррель, что ниже заложенной в бюджете. Поэтому есть явное недополучение экспортной выручки по сравнению с прошлым годом и сокращение торгового баланса при одновременном большом оттоке капитала из России", — отметил аналитик.
Эти факторы, по словам специалиста, могут привести к ослаблению курса российской валюты в дальнейшем.
"Но, может быть, большая часть ослабления уже произошла в декабре, а в январе оно будет меньше - где-то до 72-73 рублей за доллар", — поделился ожиданиями Суверов.
В настоящее время валюта является более привлекательным средством для инвестирования, нежели рубль, отметил экономист.
"Но высокодоходные рублевые инструменты сохраняются, в частности облигации надежных эмитентов", — добавил собеседник Рамблера.
К концу прошлого года рубль ослабел к основным иностранным валютам. 21 декабря курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля. 22 декабря курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля. Российская валюта начала активно падать в цене после введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ.