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1 час назад

Укрепление курса рубля объяснили

Семён Капранов
Сергей Суверовэксперт

Инвестиционный стратег управляющей компании "Арикапитал" Сергей Суверов в разговоре с Рамблером назвал причины укрепления курса рубля на первых полноценных торгах 2023 года.

Российская валюта в понедельник, 9 января, укрепила свои позиции. Курс доллара в моменте упал ниже 70 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Снижается и европейская валюта. Она упала ниже 75 рублей.

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Надо отметить, что рубль падал в первую неделю января. Сегодня курс немного укрепился, пока он колеблется на уровне около 70 рублей за доллар. Он может быть чуть выше или чуть ниже, но рубль торгуется вокруг психологически важной отметки - 70 рублей за доллар.

Конкретно сегодняшнее укрепление курса рубля связано с открытием Китая, со снятием ряда коронавирусных ограничений в стране, что привело к скачку цен на нефть и подорожанию рубля.
Сергей Суверов
Сергей СуверовИнвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

Вместе с тем специалист отметил, что ситуация на нефтяном рынке остается "достаточно сложной".

"После нефтяного эмбарго Евросоюза дисконт на российскую нефть расширился. Сейчас цена российской нефти, которую мы получаем, — примерно 50 долларов за баррель, что ниже заложенной в бюджете. Поэтому есть явное недополучение экспортной выручки по сравнению с прошлым годом и сокращение торгового баланса при одновременном большом оттоке капитала из России", — отметил аналитик.

Эти факторы, по словам специалиста, могут привести к ослаблению курса российской валюты в дальнейшем.

"Но, может быть, большая часть ослабления уже произошла в декабре, а в январе оно будет меньше - где-то до 72-73 рублей за доллар", — поделился ожиданиями Суверов.

В настоящее время валюта является более привлекательным средством для инвестирования, нежели рубль, отметил экономист.

"Но высокодоходные рублевые инструменты сохраняются, в частности облигации надежных эмитентов", — добавил собеседник Рамблера.

К концу прошлого года рубль ослабел к основным иностранным валютам. 21 декабря курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля. Курс доллара преодолел отметку в 72 рубля впервые с 29 апреля. 22 декабря курс евро уже преодолел отметку в 77 рублей впервые с 27 апреля. Российская валюта начала активно падать в цене после введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ.

Рынки,Сергей Суверов,Московская биржа,ЕС,
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