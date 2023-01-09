Укрепление курса рубля объяснили

Надо отметить, что рубль падал в первую неделю января. Сегодня курс немного укрепился, пока он колеблется на уровне около 70 рублей за доллар. Он может быть чуть выше или чуть ниже, но рубль торгуется вокруг психологически важной отметки - 70 рублей за доллар.



Конкретно сегодняшнее укрепление курса рубля связано с открытием Китая, со снятием ряда коронавирусных ограничений в стране, что привело к скачку цен на нефть и подорожанию рубля.

Сергей Суверов Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»