"Количество танкеров, которые готовы полностью игнорировать все ограничения в виде потолка цены и перевозить нефть на любых условиях, недостаточное. И даже те танкеры, которые есть на мировом рынке, просто боятся перевозить российскую нефть, даже если она стоит ниже, чем потолок цены. Потому что было объявлено, что именно перевозчик должен проверять некие документы, должен взять справку о том, сколько стоит нефть, и может перевозить ее, если цена ниже 60 долларов за баррель. Но думаю, что многие компании просто не понимают, как это делать - где брать справку, нужно ли проверять подлинность указанных в ней данных, куда ее передавать, каков полный пакет документов и так далее. Поэтому перевозить российскую нефть просто не берутся", — сказал аналитик.