Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал Рамблеру данные агентства Bloomberg, согласно которым нефть из России продается вполовину мировых цен, и оценил текущую ситуацию с ее экспортом.
Ранее Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus сообщило, что российская нефть продается намного дешевле потолка, который был ранее введен "Группой семи" (G7). 6 января Urals торговалась в порту Приморск за 37,80 доллара за один баррель, а мировой эталон Brent в тот же день стоил 78,57 доллара за баррель, отмечалось в публикации.
Специалист отметил, что в настоящее время проблемы при экспорте нефти из России создает ситуация с танкерами.
"Количество танкеров, которые готовы полностью игнорировать все ограничения в виде потолка цены и перевозить нефть на любых условиях, недостаточное. И даже те танкеры, которые есть на мировом рынке, просто боятся перевозить российскую нефть, даже если она стоит ниже, чем потолок цены. Потому что было объявлено, что именно перевозчик должен проверять некие документы, должен взять справку о том, сколько стоит нефть, и может перевозить ее, если цена ниже 60 долларов за баррель. Но думаю, что многие компании просто не понимают, как это делать - где брать справку, нужно ли проверять подлинность указанных в ней данных, куда ее передавать, каков полный пакет документов и так далее. Поэтому перевозить российскую нефть просто не берутся", — сказал аналитик.
Юшков допустил, что в рамках переходного периода происходит снижение объемов экспорта российской нефти.
"Хотя официально Россия об этом ничего не говорит. С другой стороны, мы вынуждены опять увеличить скидку на каждый баррель своей нефти, чтобы успешно выйти на азиатские рынки, чтобы там покупали именно нашу нефть", — заявил он.
Аналогичная ситуация с поставками нефти из России наблюдалась весной 2022 года, подчеркнул эксперт.
"Тогда американцы тоже ввели санкции в виде эмбарго на российскую нефть с 1 апреля, а европейцы просто боялись ее покупать, считая ее "токсичной". И тогда Россия была вынуждена экстренно переходить на азиатские рынки, однако не все объемы удалось мгновенно пристроить. Было то же самое: мы сокращали экспорт и увеличивали скидку на каждый баррель российской нефти. Но уже к сентябрю наш экспорт восстановился на уровень начала года, а скидка постепенно уменьшалась, и к 1 декабря она с 35 долларов на баррель уменьшилась до 18 долларов", — отметил Юшков.
В дальнейшем, как и весной 2022 года, Россия будет увеличивать экспорт и снижать скидку на нефть, поделился ожиданиями аналитик.
"Сколько времени на это уйдет - полгода или меньше - сказать сложно", — подчеркнул собеседник Рамблера.
Вместе с тем Юшков обозначил тенденцию, согласно которой чем дальше порт отгрузки российской нефти расположен от Азии, тем выше на нее скидка.
"38 долларов за баррель – это цена не всей российской нефти, а именно той, которую отгрузили из Приморска. То есть больше пострадает отгрузка из наших портов на Балтике - это Приморск и Усть-Луга. Соответственно, скидка на тот же Urals, который отгружается в Новороссийске, меньше. И совсем незначительные скидки идут по той нефти, которая отгружается в Козьмино на Дальнем Востоке. Там она составляет 7-8 долларов на баррель", — рассказал эксперт.
Эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз начало действовать с 5 декабря минувшего года. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне 60 долларов за баррель.