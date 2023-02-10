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1 час назад

Эксперт объяснил решение о сокращении добычи нефти в России

Елена Прошина
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российских властей сократить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки, связав его со снижением объемов экспорта нефтепродуктов.

Речь идет о естественном снижении добычи в силу сокращения спроса на нефтепродукты. После эмбарго, вступившем в силу с 5 февраля, российским компаниям, по большинству оценок, не удастся в ближайшие несколько месяцев найти замену для существенного объема экспорта нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива. И усредненные оценки колеблются как раз на отметке около 500 тыс. баррелей в сутки.

Несмотря на то, что экспорт сырой нефти, как показывают данные за январь и начало февраля, достаточно стабилен и остается на высоком уровне, за счет сокращения поставок нефтепродуктов на экспорт неизбежно произойдет снижение первичной переработки нефти. Соответственно, в марте-апреле это повлияет на добычу.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)

Специалист выразил мнение, что, снижая объемы добычи нефти, российское правительство "действует на опережение".

"В данном случае пытаются представить снижение добычи, связанное с проблемами спроса, в качестве целенаправленной меры по балансировке рынка", — отметил эксперт.

Он добавил, что сокращение добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки уже заложено в имеющихся прогнозах зарубежных аналитиков.

"Здесь никакого сюрприза ни для кого не будет. Есть и более радикальные оценки. Они подразумевают, что сокращение добычи нефти в РФ может достичь 1 млн. баррелей в сутки... Поэтому сокращение добычи не окажет серьезного влияния на рынок, поскольку это событие уже отыграно, в том числе в ценах. То есть текущие цены уже учитывают выпадение объемов добычи в России", — рассказал специалист.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о решении российских властей добровольно снизить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, оно должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона консультировалась с несколькими участниками ОПЕК+ перед тем принятием соответствующего решения.

Рынки,Александр Новак,Дмитрий Песков,Правительство РФ,
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