Эксперт объяснил решение о сокращении добычи нефти в России

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российских властей сократить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки, связав его со снижением объемов экспорта нефтепродуктов.
Специалист выразил мнение, что, снижая объемы добычи нефти, российское правительство "действует на опережение".
"В данном случае пытаются представить снижение добычи, связанное с проблемами спроса, в качестве целенаправленной меры по балансировке рынка", — отметил эксперт.
Он добавил, что сокращение добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки уже заложено в имеющихся прогнозах зарубежных аналитиков.
"Здесь никакого сюрприза ни для кого не будет. Есть и более радикальные оценки. Они подразумевают, что сокращение добычи нефти в РФ может достичь 1 млн. баррелей в сутки... Поэтому сокращение добычи не окажет серьезного влияния на рынок, поскольку это событие уже отыграно, в том числе в ценах. То есть текущие цены уже учитывают выпадение объемов добычи в России", — рассказал специалист.
Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о решении российских властей добровольно снизить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, оно должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона консультировалась с несколькими участниками ОПЕК+ перед тем принятием соответствующего решения.