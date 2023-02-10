Эксперт объяснил решение о сокращении добычи нефти в России

Речь идет о естественном снижении добычи в силу сокращения спроса на нефтепродукты. После эмбарго, вступившем в силу с 5 февраля, российским компаниям, по большинству оценок, не удастся в ближайшие несколько месяцев найти замену для существенного объема экспорта нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива. И усредненные оценки колеблются как раз на отметке около 500 тыс. баррелей в сутки.



Несмотря на то, что экспорт сырой нефти, как показывают данные за январь и начало февраля, достаточно стабилен и остается на высоком уровне, за счет сокращения поставок нефтепродуктов на экспорт неизбежно произойдет снижение первичной переработки нефти. Соответственно, в марте-апреле это повлияет на добычу.

Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)