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21 минуту назад

Германия и Бельгия расширят газовое соединение

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что между ФРГ и Бельгией будет расширено газовое соединение. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Reuters.

Германия и Бельгия расширят газовое соединение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление политик сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Зебрюгге. В качестве причины для расширения было указано удовлетворение потребностей Германии, а также её соседей.

Шольц также подчеркнул, что обе страны несут общую ответственность, которая выходит за пределы этих государств. Канцлер добавил, что обе страны собираются выполнять эти обязательства до конца.

Ранее аналитики Еврокомиссии предупредили о сохранении риска газового дефицита в Евросоюзе, который может продолжится на протяжении следующей зимы.

Рынки,Олаф Шольц,Александр Де,Еврокомиссия,ЕС,
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