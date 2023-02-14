Германия и Бельгия расширят газовое соединение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что между ФРГ и Бельгией будет расширено газовое соединение. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Reuters.
Такое заявление политик сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Зебрюгге. В качестве причины для расширения было указано удовлетворение потребностей Германии, а также её соседей.
Шольц также подчеркнул, что обе страны несут общую ответственность, которая выходит за пределы этих государств. Канцлер добавил, что обе страны собираются выполнять эти обязательства до конца.
Ранее аналитики Еврокомиссии предупредили о сохранении риска газового дефицита в Евросоюзе, который может продолжится на протяжении следующей зимы.