Германия и Бельгия расширят газовое соединение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что между ФРГ и Бельгией будет расширено газовое соединение. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Reuters.

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Такое заявление политик сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Зебрюгге. В качестве причины для расширения было указано удовлетворение потребностей Германии, а также её соседей.

Шольц также подчеркнул, что обе страны несут общую ответственность, которая выходит за пределы этих государств. Канцлер добавил, что обе страны собираются выполнять эти обязательства до конца.