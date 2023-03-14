В Минфине США подсчитали количество продаваемой Россией нефти через западные сервисы

Россия продает с использованием западных сервисов лишь 25% своей нефти. Такое заявление сделал помощник главы Минфина США по экономической политике Бен Харрис, передает «Коммерсант».

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«Четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, еще же 75% — с использованием незападных сервисов», — сказал он во время выступления в Американском предпринимательством институте.

Харрис подчеркнул, что потолок цен на российскую нефть приведет к результатам только если экспорт топлива из РФ будет осуществляться с использованием западных страховых и других услуг.